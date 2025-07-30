Довбик может переехать в АПЛ. Его хочет клуб, который шокировал всю Англию
«Кристал Пэлес» нацелился на трансфер украинца
27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.
По информации портала Transferfeed, трансфер Довбика серьезно рассматривает «Кристал Пэлес». «Орлы» могут рассчитывать на переход, если выполнят условие «Ромы» – заплатят 35 миллионов евро.
В прошлом сезоне «Кристал Пэлес» шокировал весь Туманный Альбион, выиграв престижный турнир Кубок Англии.
В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
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