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  4. Довбик может переехать в АПЛ. Его хочет клуб, который шокировал всю Англию
Англия
30 июля 2025, 23:34 |
1380
1

Довбик может переехать в АПЛ. Его хочет клуб, который шокировал всю Англию

«Кристал Пэлес» нацелился на трансфер украинца

30 июля 2025, 23:34 |
1380
1
Довбик может переехать в АПЛ. Его хочет клуб, который шокировал всю Англию
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации портала Transferfeed, трансфер Довбика серьезно рассматривает «Кристал Пэлес». «Орлы» могут рассчитывать на переход, если выполнят условие «Ромы» – заплатят 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне «Кристал Пэлес» шокировал весь Туманный Альбион, выиграв престижный турнир Кубок Англии.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Кристал Пэлас Артем Довбик трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A Рома Рим
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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New Zealander
Було б цікаво. Хз, можливо став би другим Крісом Вудом
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