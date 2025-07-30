Гвардиола требует, чтобы самый дорогой игрок Сити начал сезон в новом клубе

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола принял решение продать самого дорогого футболиста в истории команды.

По информации источника, наставник «горожан» предупредил Джека Грилиша, что не рассчитывает на него. Он посоветовал игроку найти себе новую команду до начала нового сезона АПЛ.

«Манчестер Сити» четыре года назад купил Грилиша за 116 млн евро – самый дорогой трансфер в истории клуба.

Футболист и его окружение хотят продолжить карьеру в Манчестере, но понимают, что столкнутся с недостатком игровой практики. Наиболее вероятным следующим пунктом назначения Грилиша может стать «Эвертон».

В прошлом сезоне Грилиш провел 32 матч и забил три гола. На этой неделе футболиста заметили в нетрезвом состоянии.