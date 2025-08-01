Барселона запланировала трансферную бомбу. Этот игрок заменит Левандовски
«Сине-гранатовые» приложат максимум усилий, чтобы в 2026 году подписать Хулиана Альвареса
«Барселона» определилась с заменой для польского форварда Роберта Левандовски.
Руководство «кулес» на 2026 год запланировало громкий трансфер Хулиана Альвареса из мадридского «Атлетико». Президент клуба Жоан Лапорта поделился идеей трансфера аргентинца с тренером Ханси-Дитером Фликом – последний остался впечатлен этой идеей.
Каталонский клуб приложит максимум усилий, в том числе и финансовых, чтобы позволить себе трансфер Альвареса летом 2026 года.
Ранее сообщалось, что именитый немецкий вратарь Марка-Андре тер Штеген снова получил травму и перенесет операцию.
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