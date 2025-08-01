Барселона запланировала трансферную бомбу. Этот игрок заменит Левандовски

«Барселона» определилась с заменой для польского форварда Роберта Левандовски.

Руководство «кулес» на 2026 год запланировало громкий трансфер Хулиана Альвареса из мадридского «Атлетико». Президент клуба Жоан Лапорта поделился идеей трансфера аргентинца с тренером Ханси-Дитером Фликом – последний остался впечатлен этой идеей.

Каталонский клуб приложит максимум усилий, в том числе и финансовых, чтобы позволить себе трансфер Альвареса летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что именитый немецкий вратарь Марка-Андре тер Штеген снова получил травму и перенесет операцию.