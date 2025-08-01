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  4. Барселона запланировала трансферную бомбу. Этот игрок заменит Левандовски
Испания
01 августа 2025, 02:30 |
289
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Барселона запланировала трансферную бомбу. Этот игрок заменит Левандовски

«Сине-гранатовые» приложат максимум усилий, чтобы в 2026 году подписать Хулиана Альвареса

01 августа 2025, 02:30 |
289
0
Барселона запланировала трансферную бомбу. Этот игрок заменит Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

«Барселона» определилась с заменой для польского форварда Роберта Левандовски.

Руководство «кулес» на 2026 год запланировало громкий трансфер Хулиана Альвареса из мадридского «Атлетико». Президент клуба Жоан Лапорта поделился идеей трансфера аргентинца с тренером Ханси-Дитером Фликом – последний остался впечатлен этой идеей.

Каталонский клуб приложит максимум усилий, в том числе и финансовых, чтобы позволить себе трансфер Альвареса летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что именитый немецкий вратарь Марка-Андре тер Штеген снова получил травму и перенесет операцию.

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Роберт Левандовски Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Атлетико Мадрид Хулиан Альварес
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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