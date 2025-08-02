Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо по тактическим соображениям решил посадить на скамейку запасных звездного футболиста.

Испанский тренер предупредил немецкого центрбека Антонио Рюдигера, что его роль в команде существенно уменьшится и он больше не является игроком стартового состава.

«Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше», – сказал Алонсо Рюдигеру в раздевалке клуба.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.