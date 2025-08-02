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  4. Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Испания
02 августа 2025, 06:30 |
1185
0

Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»

Тренер предупредил Антонио Рюдигера

02 августа 2025, 06:30 |
1185
0
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо по тактическим соображениям решил посадить на скамейку запасных звездного футболиста.

Испанский тренер предупредил немецкого центрбека Антонио Рюдигера, что его роль в команде существенно уменьшится и он больше не является игроком стартового состава.

«Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше», – сказал Алонсо Рюдигеру в раздевалке клуба.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

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Хаби Алонсо Антонио Рюдигер Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник
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