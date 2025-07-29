Чемпионка Вашингтона вылетела с тысячника в Монреале в первом же раунде

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (WTA 24) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреаль (Канада).

В первом же раунде канадка потерпела поражение от австралийки Майи Джойнт (WTA 45) за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/64 финала

Майя Джойнт (Австралия) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:1

Фернандес и Джойнт провели второе очное противостояние. Неделей ранее Лейла одолела Майю на старте пятисотника в Вашингтоне, на котором в итоге выиграла трофей.

Следующей оппоненткой Джойнт будет 28-я сеяная Маккартни Кесслер.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine