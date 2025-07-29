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WTA
29 июля 2025, 21:48 | Обновлено 29 июля 2025, 21:50
742
0

Чемпионка Вашингтона вылетела с тысячника в Монреале в первом же раунде

Лейла Фернандес позволила Майе Джойнт реваншировать

29 июля 2025, 21:48 | Обновлено 29 июля 2025, 21:50
742
0
Чемпионка Вашингтона вылетела с тысячника в Монреале в первом же раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Джойнт и Лейла Фернандес

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (WTA 24) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреаль (Канада).

В первом же раунде канадка потерпела поражение от австралийки Майи Джойнт (WTA 45) за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/64 финала

Майя Джойнт (Австралия) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:1

Фернандес и Джойнт провели второе очное противостояние. Неделей ранее Лейла одолела Майю на старте пятисотника в Вашингтоне, на котором в итоге выиграла трофей.

Следующей оппоненткой Джойнт будет 28-я сеяная Маккартни Кесслер.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лейла Фернандес Майя Джойнт WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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