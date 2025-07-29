Чемпионка Вашингтона вылетела с тысячника в Монреале в первом же раунде
Лейла Фернандес позволила Майе Джойнт реваншировать
Канадская теннисистка Лейла Фернандес (WTA 24) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреаль (Канада).
В первом же раунде канадка потерпела поражение от австралийки Майи Джойнт (WTA 45) за 1 час и 16 минут.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/64 финала
Майя Джойнт (Австралия) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:1
Фернандес и Джойнт провели второе очное противостояние. Неделей ранее Лейла одолела Майю на старте пятисотника в Вашингтоне, на котором в итоге выиграла трофей.
Следующей оппоненткой Джойнт будет 28-я сеяная Маккартни Кесслер.
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