ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс огласил заявку на сезон 2025/26
Тренерский штаб криворожского клуба определился с составом
Криворожский «Кривбасс» готов к старту нового сезона УПЛ. Тренерский штаб команды огласил список футболистов, которые будут участвовать в матчах чемпионата Украины сезона 2025/26.
В матче первого тура УПЛ «Кривбасс» на выезде сыграет с «Колосом». Поединок состоится 1 августа и начнется в 15:30.
Официальная заявка ФК «Кривбасс» на сезон 202526 УПЛ
Список А:
Вратари: Владимир Маханьков, Александр Кемкин, Богдан Хома.
Защитники: Рафаэль Бандейра, Иван Дибанго, Ян Юрчец, Анте Бекавац, Бакари Конате, Владимир Виливальд, Тьяго Боржес.
Полузащитники: Артур Микитишин, Егор Твердохлеб, Максим Задерака, Хрвое Илич, Глейкер Мендоза, Ноа Ндомбази, Александр Каменский, Гильерме Баия, Бар Лин, Майкен Гонсалез, Ярослав Шевченко.
Нападающий: Карлос Парако.
Список Б:
Вратари: Артем Дударенко, Абдулмаджид Данлади, Егор Гринько.
Защитники: Карлос Рохас, Рамир Губенко, Евгений Маяков, Тимур Нянчур, Николай Кудрявцев, Кирилл Кудрявцев.
Полузащитники: Егор Сотников, Святослав Матяш, Тимур Бутенко, Миракл Уильямс, Абубакар Салех, Александр Гладков, Иван Звягинцов, Александр Чернушкин.
Нападающие: Матвей Боднар, Владимир Мулык, Ростислав Плотко, Назар Попов.
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