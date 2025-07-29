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Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 20:08 |
410
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс огласил заявку на сезон 2025/26

Тренерский штаб криворожского клуба определился с составом

29 июля 2025, 20:08 |
410
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс огласил заявку на сезон 2025/26
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» готов к старту нового сезона УПЛ. Тренерский штаб команды огласил список футболистов, которые будут участвовать в матчах чемпионата Украины сезона 2025/26.

В матче первого тура УПЛ «Кривбасс» на выезде сыграет с «Колосом». Поединок состоится 1 августа и начнется в 15:30.

Официальная заявка ФК «Кривбасс» на сезон 202526 УПЛ

Список А:

Вратари: Владимир Маханьков, Александр Кемкин, Богдан Хома.

Защитники: Рафаэль Бандейра, Иван Дибанго, Ян Юрчец, Анте Бекавац, Бакари Конате, Владимир Виливальд, Тьяго Боржес.

Полузащитники: Артур Микитишин, Егор Твердохлеб, Максим Задерака, Хрвое Илич, Глейкер Мендоза, Ноа Ндомбази, Александр Каменский, Гильерме Баия, Бар Лин, Майкен Гонсалез, Ярослав Шевченко.

Нападающий: Карлос Парако.

Список Б:

Вратари: Артем Дударенко, Абдулмаджид Данлади, Егор Гринько.

Защитники: Карлос Рохас, Рамир Губенко, Евгений Маяков, Тимур Нянчур, Николай Кудрявцев, Кирилл Кудрявцев.

Полузащитники: Егор Сотников, Святослав Матяш, Тимур Бутенко, Миракл Уильямс, Абубакар Салех, Александр Гладков, Иван Звягинцов, Александр Чернушкин.

Нападающие: Матвей Боднар, Владимир Мулык, Ростислав Плотко, Назар Попов.

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Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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