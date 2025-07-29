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  4. Патрик ван Леувен назвал самых эмоциональных тренеров в мировом футболе
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 18:46 |
271
0

Патрик ван Леувен назвал самых эмоциональных тренеров в мировом футболе

Главный тренер «Кривбасса» выделил Моуриньо и Гвардиолу

29 июля 2025, 18:46 |
271
0
Патрик ван Леувен назвал самых эмоциональных тренеров в мировом футболе
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Патрик ван Леувен уже месяц работает с криворожским «Кривбассом». Наставник на летних тренировочных сборах изучил возможностями игроков и определился с планом дальнейших действий. Также ван Леувен рассказал об эмоциях во время футбольных матчей.

– Патрик, болельщикам всегда очень интересно наблюдать за эмоциями тренера. Когда вы в игре, удается ли контролировать свои эмоции?

– Это всегда непросто, ведь у тебя есть конкретные ожидания и требования к игрокам. Иногда подопечные сразу показывают нужный уровень, но бывают и трудности, когда пытаешься помочь им, сначала объяснить. В некоторых случаях, особенно когда ситуация на поле напряжена, трудно сдержать эмоции и ты невольно реагируешь более эмоционально.

– Насколько сильно по вашему мнению отличаются эмоции тренера в тренировочном процессе и игре?

– Эмоции действительно отличаются. Во время тренировок ты как тренер контролируешь процесс подготовки, ставишь конкретные цели, к которым команда стремится. В день матча ситуация другая – многое зависит от соперника и того, какую игру он демонстрирует. Как тренер, ты пытаешься подготовить свою команду ко всем возможным ситуациям на поле – как в игре с мячом, так и без него. Потому именно в день матча эмоции сложнее контролировать: соперник может действовать непредсказуемо. На тренировке ты держишь все под контролем, и это дает больше покоя.

– Назовите топ-3 по вашему мнению самых эмоциональных тренеров в мировом футболе.

– Мистер Моуриньо, демонстрировавший много эмоций в последние сезоны в Турции. В некоторых моментах он был совершенно прав, в некоторых – не совсем, но его эмоции всегда были направлены на то, чтобы вызвать реакцию игроков. Могу также выделить Пепа Гвардиолу. Он тоже проявлял себя очень эмоционально в последних сезонах, особенно в этом, когда его команда выступила менее удачно, чем в предыдущем. Это и послужило причиной его разнообразных эмоциональных реакций.

Я считаю, что на третью строчку можно поставить любого тренера. Ведь все мы иногда можем так сказать «перегнуть палку» в эмоциональности, особенно во время важных матчей. В отличие от официальных игр, в товарищеских матчах эмоции легче контролировать. В общем ты всегда стараешься защитить своих подопечных и свои тактические решения.

– Вы работаете в «Кривбассе» уже больше месяца. Как вы оцените первый этап работы для себя и команды?

– Что касается меня, то перед летним собранием мы тренировались в Кривом Роге в течение недели. За это время я уже успел познакомиться с футболистами первой команды. Также я ознакомился с инфраструктурой клуба – базой, тренировочными полями. Все отлично. После этого мы отправились на трехнедельное летнее собрание в Словению. Это был важный период, ведь имели возможность увидеть игроков в новых условиях, а также оценить присоединившихся к нам во время сборов новичков. Уже сейчас, по возвращении, я четко понимаю, как буду работать со своими подопечными и с клубом «Кривбасс» в целом.

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Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Жозе Моуриньо Пеп Гвардиола
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
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