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  4. «Сложно быстро перенастроиться». Кемкин – про подготовку к сезону
Украина. Премьер лига
27 июля 2025, 13:17 |
144
0

«Сложно быстро перенастроиться». Кемкин – про подготовку к сезону

Украинский голкипер дал несколько комментариев

27 июля 2025, 13:17 |
144
0
«Сложно быстро перенастроиться». Кемкин – про подготовку к сезону
ФК Кривбасс. Александр Кемкин

Украинский голкипер криворожского «Кривбасса» Алекснадр Кемкин прокомментировал подготовку к предстоящему сезону и рассказал о ожиданиях от нового сезона:

– Команда завершила летние сборы и приступила к активной подготовке к новому сезону. Как оцениваете работу?

– Считаю, нам удалось выйти на нужный уровень физической подготовки – мы готовы к сезону. Провели очень хорошие сборы, было много нагрузок. Можно сказать, у нас сейчас почти новая команда, и из-за этого сложно быстро перенастроиться и учитывать новые требования. На это нужно время. Если сравнивать начало сборов и их завершение – видно, что в команде стало лучше взаимопонимание. Со временем все будет только лучше.

–​​​​​​​ Как изменилась общая динамика в команде после сборов?

– Интенсивность была высокой – мы очень активно работали над нашей физической кондицией. Готовы ли мы полностью - покажет сезон.

Как чувствуете –​​​​​​​ этот сезон, возможно, будет особенным?

– Не чувствую, что этот сезон будет каким-то особенным. Настраиваемся, как на обычный чемпионат. Однако мы сделаем все возможное для наших болельщиков и для города Кривой Рог.

Ранее сообщалось о том, что Твердохлеб прокомментировал гол в ворота «Левого Берега».

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Александр Кемкин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
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