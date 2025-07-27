«Сложно быстро перенастроиться». Кемкин – про подготовку к сезону

Украинский голкипер криворожского «Кривбасса» Алекснадр Кемкин прокомментировал подготовку к предстоящему сезону и рассказал о ожиданиях от нового сезона:

– Команда завершила летние сборы и приступила к активной подготовке к новому сезону. Как оцениваете работу?

– Считаю, нам удалось выйти на нужный уровень физической подготовки – мы готовы к сезону. Провели очень хорошие сборы, было много нагрузок. Можно сказать, у нас сейчас почти новая команда, и из-за этого сложно быстро перенастроиться и учитывать новые требования. На это нужно время. Если сравнивать начало сборов и их завершение – видно, что в команде стало лучше взаимопонимание. Со временем все будет только лучше.

–​​​​​​​ Как изменилась общая динамика в команде после сборов?

– Интенсивность была высокой – мы очень активно работали над нашей физической кондицией. Готовы ли мы полностью - покажет сезон.

– Как чувствуете –​​​​​​​ этот сезон, возможно, будет особенным?

– Не чувствую, что этот сезон будет каким-то особенным. Настраиваемся, как на обычный чемпионат. Однако мы сделаем все возможное для наших болельщиков и для города Кривой Рог.

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