Стали известны 14 из 16 пар, которые сыграют в нашумевшем миксте US Open
Организаторы объявят еще два тандема позже
Организаторы Открытого чемпионата США 2025 объявили 14 пар, которые сыграют в обновленном формате смешанного парного разряда.
В списке нет пары Арина Соболенко / Григор Димитров, поскольку болгарин отказался от участия на US Open из-за травмы грудной мышцы.
В перечне отсутствует и заявленный тандем Катерина Синякова / Марсело Аревало – чешка и сальвадорец являются первыми ракетками в женском и мужском парных разрядах соответственно. Однако Катерина и Марсело еще могут получить wild card – два оставшихся дуэта-участника организаторы объявят позже.
14 из 16 пар, которые сыграют в миксте US Open 2025:
- Эмма Наварро / Янник Синнер
- Паула Бадоса / Джек Дрейпер
- Ига Свентек / Каспер Рууд
- Елена Рыбакина / Тейлор Фритц
- Аманда Анисимова / Хольгер Руне
- Белинда Бенчич / Александр Зверев
- Джессика Пегула / Томми Пол
- Мирра Андреева / Даниил Медведев
- Мэдисон Киз / Фрэнсис Тиафо
- Ольга Данилович / Новак Джокович
- Эмма Радукану / Карлос Алькарас
- Тейлор Таунсенд / Бен Шелтон
- Винус Уильямс / Рейлли Опелка
- Сара Эррани / Андреа Вавассори
Нововведение в смешанном парном разряде на US Open 2025:
- В турнире примут участие 16 дуэтов: 8 – попадают по рейтингу, 8 – получат wild card
- Матчи до финала будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 4 геймов, без счета «больше-меньше», тай-брейк при счете 4:4 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков
- Финальный матч будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 6 геймов, со счетом «больше-меньше», тай-брейк при счете 6:6 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков
- Все матчи пройдут на стадионе Артура Эша или стадионе Луи Армстронга за два дня на неделе квалификации (в 2025 году: 19–20 августа)
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