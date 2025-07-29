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  4. Стали известны 14 из 16 пар, которые сыграют в нашумевшем миксте US Open
US Open
29 июля 2025, 21:01 |
352
0

Стали известны 14 из 16 пар, которые сыграют в нашумевшем миксте US Open

Организаторы объявят еще два тандема позже

29 июля 2025, 21:01 |
352
0
Стали известны 14 из 16 пар, которые сыграют в нашумевшем миксте US Open
US Open. Тейлор Таунсенд и Бен Шелтон

Организаторы Открытого чемпионата США 2025 объявили 14 пар, которые сыграют в обновленном формате смешанного парного разряда.

В списке нет пары Арина Соболенко / Григор Димитров, поскольку болгарин отказался от участия на US Open из-за травмы грудной мышцы.

В перечне отсутствует и заявленный тандем Катерина Синякова / Марсело Аревало – чешка и сальвадорец являются первыми ракетками в женском и мужском парных разрядах соответственно. Однако Катерина и Марсело еще могут получить wild card – два оставшихся дуэта-участника организаторы объявят позже.

14 из 16 пар, которые сыграют в миксте US Open 2025:

  • Эмма Наварро / Янник Синнер
  • Паула Бадоса / Джек Дрейпер
  • Ига Свентек / Каспер Рууд
  • Елена Рыбакина / Тейлор Фритц
  • Аманда Анисимова / Хольгер Руне
  • Белинда Бенчич / Александр Зверев
  • Джессика Пегула / Томми Пол
  • Мирра Андреева / Даниил Медведев
  • Мэдисон Киз / Фрэнсис Тиафо
  • Ольга Данилович / Новак Джокович
  • Эмма Радукану / Карлос Алькарас
  • Тейлор Таунсенд / Бен Шелтон
  • Винус Уильямс / Рейлли Опелка
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори

Нововведение в смешанном парном разряде на US Open 2025:

  • В турнире примут участие 16 дуэтов: 8 – попадают по рейтингу, 8 – получат wild card
  • Матчи до финала будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 4 геймов, без счета «больше-меньше», тай-брейк при счете 4:4 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков
  • Финальный матч будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 6 геймов, со счетом «больше-меньше», тай-брейк при счете 6:6 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков
  • Все матчи пройдут на стадионе Артура Эша или стадионе Луи Армстронга за два дня на неделе квалификации (в 2025 году: 19–20 августа)

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US Open 2025 Эмма Наварро Янник Синнер Паула Бадоса Джек Дрейпер Ига Свёнтек Каспер Рууд Елена Рыбакина Тейлор Фритц Аманда Анисимова Хольгер Руне Белинда Бенчич Александр Зверев Джессика Пегула Томми Пол Мирра Андреева Даниил Медведев Мэдисон Киз Фрэнсис Тиафо Ольга Данилович Новак Джокович Эмма Радукану Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Таунсенд Бен Шелтон Винус Уильямс Рейлли Опелка Сара Эррани Андреа Вавассори
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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