Стали известны 14 из 16 пар, которые сыграют в нашумевшем миксте US Open

Организаторы Открытого чемпионата США 2025 объявили 14 пар, которые сыграют в обновленном формате смешанного парного разряда.

В списке нет пары Арина Соболенко / Григор Димитров, поскольку болгарин отказался от участия на US Open из-за травмы грудной мышцы.

В перечне отсутствует и заявленный тандем Катерина Синякова / Марсело Аревало – чешка и сальвадорец являются первыми ракетками в женском и мужском парных разрядах соответственно. Однако Катерина и Марсело еще могут получить wild card – два оставшихся дуэта-участника организаторы объявят позже.

14 из 16 пар, которые сыграют в миксте US Open 2025:

Эмма Наварро / Янник Синнер

Эмма Наварро / Янник Синнер Паула Бадоса / Джек Дрейпер

Паула Бадоса / Джек Дрейпер Ига Свентек / Каспер Рууд

Ига Свентек / Каспер Рууд Елена Рыбакина / Тейлор Фритц

Елена Рыбакина / Тейлор Фритц Аманда Анисимова / Хольгер Руне

Аманда Анисимова / Хольгер Руне Белинда Бенчич / Александр Зверев

Белинда Бенчич / Александр Зверев Джессика Пегула / Томми Пол

Джессика Пегула / Томми Пол Мирра Андреева / Даниил Медведев

Мэдисон Киз / Фрэнсис Тиафо

Мэдисон Киз / Фрэнсис Тиафо Ольга Данилович / Новак Джокович

Ольга Данилович / Новак Джокович Эмма Радукану / Карлос Алькарас

Эмма Радукану / Карлос Алькарас Тейлор Таунсенд / Бен Шелтон

Тейлор Таунсенд / Бен Шелтон Винус Уильямс / Рейлли Опелка

Винус Уильямс / Рейлли Опелка Сара Эррани / Андреа Вавассори

Нововведение в смешанном парном разряде на US Open 2025: