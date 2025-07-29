30 июля на Шюкрю Сараджоглу пройдет товарищеский матч, в котором Фенербахче встретится с Лацио. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Фенербахче

Команда переживает пусть не полноценный кризис, но затянувшееся прозябание. Многократный обладатель чемпионского статуса, он уже более десяти лет кряду не может вернуть себе этот титул. И абсолютно ничего не поменялось при Моуринью, которого так оптимистично встречали год назад. Он и начал-то с вылета в квалификации Лиги чемпионов, да и в Лиге Европы турки рано вылетели в плей-офф. А все, что получилось в противостоянии с Галатасараем на внутренней арене, это атаковать тренера соперников. В сухом остатке - ноль трофеев и очередное, столь привычное и ненавистное уже, второе место.

Пока что Особенный остается в Стамбуле. Более того, на смену возрастному Джеко куплен Дуран, и он сразу начал забивать. Есть и другие новички, и очевидно, что их будут пытаться подписывать до самого дэдлайна.

Лацио

Клуб именно под руководством Маурицио Сарри добивался последнего большого успеха, приходя к финишу вторым в Серии А. Но потом сразу начались проблемы, и с Курильщиком расстались. Но при этом особенно ничего его преемники добиться не смогли. Да, в прошлом сезоне были надежды вернуться в лигочемпионовский квартет. Но в итоге римляне с 65 очками проиграли спор за 6-е место Фиорентине по дополнительным показателям. А победа Болоньи в кубке означала, что даже в Лигу конференций пропуск не добыли.

В итоге в столицу снова позвали Сарри. У самого специалиста проблемы со здоровьем, а на трансферном рынке Лотито склонен больше продавать, чем покупать - в Бернли отдали перспективного Тшауна. Не удивительно, что против президента уже протестуют все громче болельщики команды.

Статистика личных встреч

Клубы пересеклись весной 2013-го года в плей-офф Лиги Европы. И тогда сильнее были турки: 2:0 на выезде, 1:1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят в этой паре явного фаворита. Стоит попробовать вариант с оба забьют (коэффициент - 1,92).