Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче – Лацио. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Турция
29 июля 2025, 18:42 |
26
0

Фенербахче – Лацио. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 30 июля в 20:30 по Киеву

29 июля 2025, 18:42 |
26
0
Фенербахче – Лацио. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июля на Шюкрю Сараджоглу пройдет товарищеский матч, в котором Фенербахче встретится с Лацио. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Фенербахче

Команда переживает пусть не полноценный кризис, но затянувшееся прозябание. Многократный обладатель чемпионского статуса, он уже более десяти лет кряду не может вернуть себе этот титул. И абсолютно ничего не поменялось при Моуринью, которого так оптимистично встречали год назад. Он и начал-то с вылета в квалификации Лиги чемпионов, да и в Лиге Европы турки рано вылетели в плей-офф. А все, что получилось в противостоянии с Галатасараем на внутренней арене, это атаковать тренера соперников. В сухом остатке - ноль трофеев и очередное, столь привычное и ненавистное уже, второе место.

Пока что Особенный остается в Стамбуле. Более того, на смену возрастному Джеко куплен Дуран, и он сразу начал забивать. Есть и другие новички, и очевидно, что их будут пытаться подписывать до самого дэдлайна.

Лацио

Клуб именно под руководством Маурицио Сарри добивался последнего большого успеха, приходя к финишу вторым в Серии А. Но потом сразу начались проблемы, и с Курильщиком расстались. Но при этом особенно ничего его преемники добиться не смогли. Да, в прошлом сезоне были надежды вернуться в лигочемпионовский квартет. Но в итоге римляне с 65 очками проиграли спор за 6-е место Фиорентине по дополнительным показателям. А победа Болоньи в кубке означала, что даже в Лигу конференций пропуск не добыли.

В итоге в столицу снова позвали Сарри. У самого специалиста проблемы со здоровьем, а на трансферном рынке Лотито склонен больше продавать, чем покупать - в Бернли отдали перспективного Тшауна. Не удивительно, что против президента уже протестуют все громче болельщики команды.

Статистика личных встреч

Клубы пересеклись весной 2013-го года в плей-офф Лиги Европы. И тогда сильнее были турки: 2:0 на выезде, 1:1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят в этой паре явного фаворита. Стоит попробовать вариант с оба забьют (коэффициент - 1,92).

Прогноз Sport.ua
Фенербахче
29.07.2025 -
20:30
Лацио
Обе забьют 1.92 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Патрик ван Леувен назвал самых эмоциональных тренеров в мировом футболе
Алавес – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Йокогама Маринос – Ливерпуль. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Фенербахче товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы прогнозы прогнозы на футбол Лацио
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Роме приняли решение по Довбику. Есть претенденты, установлена цена
Футбол | 29 июля 2025, 14:40 5
В Роме приняли решение по Довбику. Есть претенденты, установлена цена
В Роме приняли решение по Довбику. Есть претенденты, установлена цена

Как ожидается, украинский форвард покинет Рим

Футбол | 29 июля 2025, 17:24 0
Срна тепло поздравил Луческу с 80-летием: «Вы еще очень молодой»

Хорват подякував легендарному тренеру

Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 29.07.2025, 09:40
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Футбол | 28.07.2025, 18:58
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
Бокс | 29.07.2025, 07:59
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
29.07.2025, 11:33 21
Футбол
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
28.07.2025, 05:02 3
Футбол
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
28.07.2025, 08:18
Бокс
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
28.07.2025, 09:33 198
Футбол
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
27.07.2025, 21:50 8
Футбол
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
27.07.2025, 17:41 84
Футбол
Александр УСИК: «Он хочет стать чемпионом мира по боксу»
Александр УСИК: «Он хочет стать чемпионом мира по боксу»
28.07.2025, 04:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем