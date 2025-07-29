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Лига чемпионов
29 июля 2025, 18:47 | Обновлено 29 июля 2025, 18:53
112
0

Тренер Хамрун Спартанс: «Против Динамо нужна максимальная самоотдача»

Джакомо Модика мотивирует подопечных после поражения с разницей в три мяча

29 июля 2025, 18:47 | Обновлено 29 июля 2025, 18:53
112
0
Тренер Хамрун Спартанс: «Против Динамо нужна максимальная самоотдача»
Times of Malta

Мальтийский «Хамрун Спартанс» постарается показать достойную игру против «Динамо» Киев в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоится вечером 29 июля в 21:00 в польском Люблине.

Чемпионы Мальты осознают, что их шансы пройти в следующий раунд самого престижного клубного турнира Европы практически сведены к нулю после поражения со счетом 0:3 в первом домашнем матче на прошлой неделе. Тем не менее главный тренер Джакомо Модика будет настроен увидеть от своих игроков попытку вернуть утраченные достоинство и честь через самоотверженную игру, чтобы достойно попрощаться с турниром.

После героического выступления против «Жальгириса» в первом квалификационном раунде задача обыграть двукратного обладателя Кубка кубков УЕФА изначально выглядела крайне сложной для «спартанцев». Но тренер «Хамруна» намерен использовать эти матчи как возможность для игроков набрать интенсивность и игровую форму перед выступлениями в Лиге Европы, а затем, видимо, и в Лиге конференций.

В матче на прошлой неделе мальтийцы создали несколько неприятных моментов для своих украинских соперников, однако неспособность реализовать голевые моменты обернулась против них. Причина – «Динамо» продемонстрировало очень эффективную игру, безжалостно используя каждую малейшую ошибку в обороне «Хамруна».

На предматчевой пресс-конференции Джакомо Модика призвал своих игроков показать более целеустремленную и профессиональную игру во вторник вечером.

«Наш подход должен быть другим, чем в первом матче на Мальте. Мы понимаем, что впереди еще один сложный матч, а счет 0:3 после первой игры еще больше усложняет нашу задачу. Важно, чтобы каждый игрок чувствовал ответственность и подходил к матчу с максимальным профессионализмом. В первом матче мы не показали свою лучшую игру, но теперь у нас есть шанс компенсировать это благодаря более боевому настрою. Именно поэтому нам нужно действовать очень профессионально на поле».

Тренер «Хамруна» признал, что пройти дальше будет чрезвычайно сложно с учетом счета первого матча, однако он хочет, чтобы каждый игрок внес свой вклад в выступление команды:

«Я ожидаю, что все мои игроки внесут свой вклад в сильное выступление. Когда играешь против более сильного соперника, часто возникает особая энергия, которая заставляет каждого выкладываться больше. Я ожидаю от игроков самоотверженной игры и большой дисциплины на поле. Они должны помнить, кого представляют, и потому обязаны выложиться по максимуму, чтобы клуб мог ими гордиться. Нужна максимальная отдача, чтобы потом не было сожалений. И если мы вылетим из турнира, то сделаем это с гордо поднятой головой».

Если «Хамрун» вылетит сегодня, в третьем квалификационном раунде Лиги Европы соперником станет проигравший в паре Лиги чемпионов между кипрским «Пафосом» и израильским «Маккаби Тель-Авив». После первого матча на Кипре счет в противостоянии – 1:1.

Модика снова не сможет рассчитывать на вингеров Джонни и Мерлина Хаджи, которые получили травмы в матче против «Жальгириса» и до сих пор работают над восстановлением формы.

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Хамрун Спартанс Динамо Киев Лига чемпионов
Николай Степанов Источник
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