Динамо – Хамрун Спартанс. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 29 июля в 21:00 матч второго раунда квалификации ЛЧ на Мальте
Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
29 июля в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Хамрун Спартанс из Мальты.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Неделей в ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0). Голы забили Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.
Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив (1:1 в первой игре).
Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q3 Лиги Европы, где соперником будет проигравший в паре Пафос – Маккаби Т-А.
Динамо – Хамрун Спартанс. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.
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