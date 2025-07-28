Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Хамрун Спартанс. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Лига Чемпионов
Динамо Киев
29.07.2025 21:00 - : -
Хамрун Спартанс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
28 июля 2025, 21:14 | Обновлено 28 июля 2025, 21:22
119
0

Динамо – Хамрун Спартанс. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 29 июля в 21:00 матч второго раунда квалификации ЛЧ на Мальте

28 июля 2025, 21:14 | Обновлено 28 июля 2025, 21:22
119
0
Динамо – Хамрун Спартанс. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Хамрун Спартанс из Мальты.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неделей в ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0). Голы забили Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив (1:1 в первой игре).

Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q3 Лиги Европы, где соперником будет проигравший в паре Пафос – Маккаби Т-А.

Динамо – Хамрун Спартанс. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Динамо установило ценник на Константина Вивчаренко
Динамо Киев – Хамрун Спартанс. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо Киев – Хамрун Спартанс
Динамо Киев смотреть онлайн Лига чемпионов Хамрун Спартанс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь покинет ПСЖ. Состоится официальная встреча
Футбол | 28 июля 2025, 20:46 1
Вратарь покинет ПСЖ. Состоится официальная встреча
Вратарь покинет ПСЖ. Состоится официальная встреча

Джанлуиджи Доннарумма готовится к смене клубной прописки

То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
Бокс | 28 июля 2025, 07:48 3
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет

Тайсон поддержал украинца

УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
Бокс | 28.07.2025, 03:07
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
Источник: Металлист 1925 подписал двух перспективных форвардов
Футбол | 28.07.2025, 14:48
Источник: Металлист 1925 подписал двух перспективных форвардов
Источник: Металлист 1925 подписал двух перспективных форвардов
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Бокс | 28.07.2025, 08:18
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
28.07.2025, 05:02 2
Футбол
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
27.07.2025, 13:22 13
Футбол
Дон РАФАЭЛЬ: «Усик заработал за бой $132 млн? Придурки, он получил лишь...»
Дон РАФАЭЛЬ: «Усик заработал за бой $132 млн? Придурки, он получил лишь...»
26.07.2025, 22:06 4
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
27.07.2025, 09:01 3
Бокс
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
27.07.2025, 21:50 8
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
27.07.2025, 09:42 11
Бокс
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
27.07.2025, 11:41 5
Футбол
«Печальный конец». Лучший тренер в боксе рассказал, когда проиграет Усик
«Печальный конец». Лучший тренер в боксе рассказал, когда проиграет Усик
26.07.2025, 21:30 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем