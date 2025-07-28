Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Хамрун Спартанс из Мальты.

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Неделей в ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0). Голы забили Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив (1:1 в первой игре).

Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q3 Лиги Европы, где соперником будет проигравший в паре Пафос – Маккаби Т-А.

Динамо – Хамрун Спартанс. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.