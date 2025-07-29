Рома готова продать Довбика в АПЛ. Клуб из Лондона дает большие деньги
Артема готовы купить «Лидс» и «Вест Хэм»
27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.
По информации портала Chiesaditotti, «Рома» готова рассмотреть трансфер Довбика уже этим летом. Римляне не считают Артема неприкасаемым игроком, ведь он не полностью подходит по стилистике игры для Джан Пьеро Гасперини.
«Волки» выставили на Артема ценник в 35 миллионов евро, отмечается, что этой ситуацией готовы воспользоваться два клуба АПЛ «Лидс» и «Вест Хэм».
В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
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