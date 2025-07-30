Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык может в скором времени сменить клуб.

По информации английских СМИ, новичок АПЛ «Сандерленд» готовит «Шахтеру» трансферное предложение – 12 миллионов фунтов стерлингов. Сам Ризнык для себя четко определил – переезд в АПЛ является для него приоритетом.

В прошлом сезоне Ризнык провел 36 матчей, пропустил 35 голов и 16 раз отыграл на ноль.

Ранее французский тренер «Сандерленда» Режис Ле Бри прокомментировал слухи, связанные с интересом английского клуба к украинскому голкиперу донецкого «Шахтера» Дмитрию Ризныку.