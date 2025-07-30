Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
«Сандерленд» готов приобрести украинца за 12 миллионов фунтов стерлингов
Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык может в скором времени сменить клуб.
По информации английских СМИ, новичок АПЛ «Сандерленд» готовит «Шахтеру» трансферное предложение – 12 миллионов фунтов стерлингов. Сам Ризнык для себя четко определил – переезд в АПЛ является для него приоритетом.
В прошлом сезоне Ризнык провел 36 матчей, пропустил 35 голов и 16 раз отыграл на ноль.
Ранее французский тренер «Сандерленда» Режис Ле Бри прокомментировал слухи, связанные с интересом английского клуба к украинскому голкиперу донецкого «Шахтера» Дмитрию Ризныку.
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