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  4. Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 02:14 |
262
0

Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение

«Сандерленд» готов приобрести украинца за 12 миллионов фунтов стерлингов

30 июля 2025, 02:14 |
262
0
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык может в скором времени сменить клуб.

По информации английских СМИ, новичок АПЛ «Сандерленд» готовит «Шахтеру» трансферное предложение – 12 миллионов фунтов стерлингов. Сам Ризнык для себя четко определил – переезд в АПЛ является для него приоритетом.

В прошлом сезоне Ризнык провел 36 матчей, пропустил 35 голов и 16 раз отыграл на ноль.

Ранее французский тренер «Сандерленда» Режис Ле Бри прокомментировал слухи, связанные с интересом английского клуба к украинскому голкиперу донецкого «Шахтера» Дмитрию Ризныку.

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Сандерленд трансферы Шахтер Донецк трансферы АПЛ Дмитрий Ризнык трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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