Экс-вратарь Карпат: «Вряд ли Шовковский будет экспериментировать»

Известный в прошлом вратарь «Карпат», «Зари», а ныне один из руководителей львовского клуба эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и мальтийским «Хамруном Спартанс», который состоится сегодня в польском Люблине.

«То, что победитель в этой паре определился еще после первого поединка на Мальте, где динамовцы взяли верх – 3:0, отнюдь не означает, что сегодня соперники будут действовать не с максимальной выкладкой. Тем не менее, статус турнира не позволяет расслабляться. В конце концов тот же Владислав Ванат обязательно захочет улучшить свой бомбардирский реестр. И, учитывая его заточенность на ворота визави, думаю, что он не уйдет с поля без своего гола.

Будут ли в стартовом составе динамовцев значительные изменения по сравнению с первым поединком? Вряд ли. Все же уже 2 августа киевлянам выяснять отношения с «Вересом» в УПЛ, и поэтому будет не до экспериментов – надо, чтобы соответствующее игровое настроение было сохранено.

Счет? Если в Люблине киевляне забьют скорый гол, то все может закончиться так, как на Мальте».

Поединок в Польше начнется 29 июля в 21.00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что стало известно, в какой форме «Динамо» сыграет с «Хамрун Спартанс».