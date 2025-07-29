Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Хамрун Спартанс
Украинский гранд проведет матч в белой форме
Во вторник, 29 июля, состоится второй матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и мальтийским «Хамрун Спартанс».
Встречу примет стадион «Арена Люблин» в Люблине. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
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Первая встреча команд завершилась победой чемпиона Украины со счетом 3:0.
В предстоящем поединке полевые игроки киевского гранда сыграют в домашней, белой форме, голкипер сыграет в серой футболке и черных шортах.
Полевые футболисты соперника сыграют в красно-черных футболках и черных шортах, а вратарь – в желтой футболке и черных шортах.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» посоветовали обратить внимание на трансферный рынок Азии.
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