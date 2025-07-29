Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Хамрун Спартанс
Лига чемпионов
29 июля 2025, 14:57 |
685
1

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Хамрун Спартанс

Украинский гранд проведет матч в белой форме

29 июля 2025, 14:57 |
685
1
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Хамрун Спартанс
ФК Динамо.

Во вторник, 29 июля, состоится второй матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и мальтийским «Хамрун Спартанс».

Встречу примет стадион «Арена Люблин» в Люблине. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча команд завершилась победой чемпиона Украины со счетом 3:0.

В предстоящем поединке полевые игроки киевского гранда сыграют в домашней, белой форме, голкипер сыграет в серой футболке и черных шортах.

Полевые футболисты соперника сыграют в красно-черных футболках и черных шортах, а вратарь – в желтой футболке и черных шортах.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» посоветовали обратить внимание на трансферный рынок Азии.

По теме:
«Вы стали легендой при жизни». Динамо поздравило Луческу с днем рождением
Ференцварош – Ноа. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФОТО. Барселона представила новую выездную форму на сезон 2025/26
Динамо Киев игровая форма Лига чемпионов Хамрун Спартанс
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Футбол | 29 июля 2025, 09:14 2
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»

Перес не хочет приравнивать зарплату Винисиуса к Мбаппе

Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Футбол | 29 июля 2025, 07:39 2
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика

Римляне не горят желанием продавать Артема, но могут рассмотреть трансфер за 30 млн евро

Путь непоколебимого Мистера. Мирча Луческу празднует день рождения
Футбол | 29.07.2025, 09:30
Путь непоколебимого Мистера. Мирча Луческу празднует день рождения
Путь непоколебимого Мистера. Мирча Луческу празднует день рождения
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 29.07.2025, 09:40
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Шахтер близок к тому, что бы продать украинца. Идут переговоры
Футбол | 29.07.2025, 15:14
Шахтер близок к тому, что бы продать украинца. Идут переговоры
Шахтер близок к тому, что бы продать украинца. Идут переговоры
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
василь бруховський
Оце п.....ц як важливо!!! 
Ответить
-1
Популярные новости
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
27.07.2025, 17:41 84
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
28.07.2025, 02:48 5
Бокс
УЕФА наказал Партизан перед матчем с Александрией в Лиге конференций
УЕФА наказал Партизан перед матчем с Александрией в Лиге конференций
28.07.2025, 10:34 1
Футбол
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
29.07.2025, 07:59 4
Бокс
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
27.07.2025, 21:50 8
Футбол
Усик повторил достижение легендарного Флойда Мейвезера
Усик повторил достижение легендарного Флойда Мейвезера
28.07.2025, 04:01
Бокс
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
28.07.2025, 05:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем