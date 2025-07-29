Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо посоветовали обратить внимание на трансферный рынок Азии
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 13:47 | Обновлено 29 июля 2025, 13:50
1059
1

Динамо посоветовали обратить внимание на трансферный рынок Азии

Максим Шацких признался, что поможет чемпионам Украины в трансферном вопросе

29 июля 2025, 13:47 | Обновлено 29 июля 2025, 13:50
1059
1
Динамо посоветовали обратить внимание на трансферный рынок Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Шацких

Бывший футболист киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал трансферную политику чемпионов Украины, а также посоветовал «бело-синим» обратить внимание на рынок Азии:

– Специалисты постоянно отмечают, что, не покупая новичков, ничего существенного «Динамо» не достигнет на евроарене, а снова будет позориться. Почему тогда селекционеры клуба не обращают внимания на другие рынки, кроме европейского и бразильского?

– Уже давно пора обращать внимание на рынок Азии, здесь много хороших и качественных игроков. И самое главное, они были бы не прочь поехать играть в Украину, даже в нынешних условиях.

– Да и свой «скаут» в «Динамо» есть в Азии. Речь о вас, подсказали бы?

– Конечно! Уверен, если будут кем-нибудь интересоваться в Азии, точно будут звонить мне и спрашивать. Я всегда открыт, чем смогу – помогу.

– Особенно не раздумывая, можете назвать двух-трех игроков из Узбекистана, Казахстана или других соседних стран в регионе, которые точно не потерялись бы в составе нынешнего «Динамо»?

– Я-то могу, но не хочу называть фамилий. Если до этого дело дойдет, то озвучу, – прокомментировал Шацких.

По теме:
Как происходил переход Кинарейкина в Испанию? Известны подробности
В Роме приняли решение по Довбику. Есть претенденты, установлена цена
Реалу придется подождать год, чтобы избавиться от ненужного футболиста
Динамо Киев Максим Шацких трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Футбол | 28 июля 2025, 18:58 3
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»

Тренер не вернется в «Барселону»

Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Футбол | 29 июля 2025, 10:21 60
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Быстрый гол добьет интригу, но пойдет ли за ним команда Шовковского

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт со старожилом команды
Футбол | 29.07.2025, 13:08
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт со старожилом команды
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт со старожилом команды
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Футбол | 28.07.2025, 18:40
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Футбол | 29.07.2025, 09:14
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
З Узбекистану в нашому чемпіонаті себе добре показали Шацьких та Денисов. Але то було давно
Ответить
0
Популярные новости
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
28.07.2025, 08:18
Бокс
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
28.07.2025, 03:43
Бокс
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
27.07.2025, 17:41 84
Футбол
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
27.07.2025, 14:03 1
Футбол
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
27.07.2025, 21:50 8
Футбол
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
28.07.2025, 09:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем