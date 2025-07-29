Динамо посоветовали обратить внимание на трансферный рынок Азии

Бывший футболист киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал трансферную политику чемпионов Украины, а также посоветовал «бело-синим» обратить внимание на рынок Азии:

– Специалисты постоянно отмечают, что, не покупая новичков, ничего существенного «Динамо» не достигнет на евроарене, а снова будет позориться. Почему тогда селекционеры клуба не обращают внимания на другие рынки, кроме европейского и бразильского?

– Уже давно пора обращать внимание на рынок Азии, здесь много хороших и качественных игроков. И самое главное, они были бы не прочь поехать играть в Украину, даже в нынешних условиях.

– Да и свой «скаут» в «Динамо» есть в Азии. Речь о вас, подсказали бы?

– Конечно! Уверен, если будут кем-нибудь интересоваться в Азии, точно будут звонить мне и спрашивать. Я всегда открыт, чем смогу – помогу.

– Особенно не раздумывая, можете назвать двух-трех игроков из Узбекистана, Казахстана или других соседних стран в регионе, которые точно не потерялись бы в составе нынешнего «Динамо»?

– Я-то могу, но не хочу называть фамилий. Если до этого дело дойдет, то озвучу, – прокомментировал Шацких.