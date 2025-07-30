ФАБРЕГАС: «Он создал футбольную машину, которой раньше не было»
Сеск отметил Пепа Гвардиолу
Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас высказался о наставнике «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле, с которым ранее работал в каталонской «Барселоне».
«То, как Гвардиола когда-то объединил всех этих игроков «Барселоны», создало в футболе машину, которой еще никогда не было. Я должен отдать ему большое должное за это», — сказал Фабрегас.
Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» готовится к прощанию с испанским тренером Пепом Гвардиолой из-за неудовлетворительных результатов и хочет назначить на его место Фабрегаса.
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