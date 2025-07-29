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  4. «Желаем здоровья, мира и добра». Шахтер поздравил Луческу с 80-летием
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 16:37 |
230
0

«Желаем здоровья, мира и добра». Шахтер поздравил Луческу с 80-летием

Румынский специалист был одним из лучших тренеров «горняков»

29 июля 2025, 16:37 |
230
0
«Желаем здоровья, мира и добра». Шахтер поздравил Луческу с 80-летием
ФК Шахтер. Мирча Луческу

Донецкий «Шахтер» поздравил бывшего тренера Мирчу Луческу по случаю 80-летия со дня рождения.

«Желаем здоровья, мира и добра! Пусть каждый год будет полон светлых моментов, а рядом всегда будут любимые и родные!», – говорится в сообщении клуба.

Луческу возглавил донецкий «Шахтер» в 2004 году, а покинул клуб в 2016-м.

За этот период горняки 8 раз становились чемпионами Украины, 7 раз брали Суперкубок и 6 раз выигрывали Кубок страны.

В сезоне 2008/09 команда под тренерством Луческу выиграла Кубок УЕФА.

Ранее донецкий «Шахтер» отправил подарок Мирче в Румынию.

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Шахтер Донецк Мирча Луческу поздравление чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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