«Желаем здоровья, мира и добра». Шахтер поздравил Луческу с 80-летием
Румынский специалист был одним из лучших тренеров «горняков»
Донецкий «Шахтер» поздравил бывшего тренера Мирчу Луческу по случаю 80-летия со дня рождения.
«Желаем здоровья, мира и добра! Пусть каждый год будет полон светлых моментов, а рядом всегда будут любимые и родные!», – говорится в сообщении клуба.
Луческу возглавил донецкий «Шахтер» в 2004 году, а покинул клуб в 2016-м.
За этот период горняки 8 раз становились чемпионами Украины, 7 раз брали Суперкубок и 6 раз выигрывали Кубок страны.
В сезоне 2008/09 команда под тренерством Луческу выиграла Кубок УЕФА.
Ранее донецкий «Шахтер» отправил подарок Мирче в Румынию.
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