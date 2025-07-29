«Желаем здоровья, мира и добра». Шахтер поздравил Луческу с 80-летием

Донецкий «Шахтер» поздравил бывшего тренера Мирчу Луческу по случаю 80-летия со дня рождения.

«Желаем здоровья, мира и добра! Пусть каждый год будет полон светлых моментов, а рядом всегда будут любимые и родные!», – говорится в сообщении клуба.

Луческу возглавил донецкий «Шахтер» в 2004 году, а покинул клуб в 2016-м.

За этот период горняки 8 раз становились чемпионами Украины, 7 раз брали Суперкубок и 6 раз выигрывали Кубок страны.

В сезоне 2008/09 команда под тренерством Луческу выиграла Кубок УЕФА.

Ранее донецкий «Шахтер» отправил подарок Мирче в Румынию.