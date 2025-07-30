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Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 01:55 |
183
0

Милевский назвал лучшего футболиста современности

Артем выделил Криштиану Роналду

30 июля 2025, 01:55 |
183
0
Милевский назвал лучшего футболиста современности
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский назвал лучшего футболиста современного футбола. Артем выделил пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду.

«Лучший футболист современности? Конечно, Криштиану Роналду, здесь без шансов. Ни Месси, ни Неймар», – отметил Артем Милевский.

Ранее бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями от финального матча Кубка Украины, где донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо». По мнению Артема киевляне лучше провели этот матч.

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Артем Милевский Криштиану Роналду
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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