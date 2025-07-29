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29 июля 2025, 23:09 |
918
0

Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Рейтинг возглавил Усман Дембеле

29 июля 2025, 23:09 |
918
0
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Золотой мяч

Статистический портал Zonal Sports обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

Вершину рейтинга занял французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Вторая позиция досталась испанскому вингеру каталонской «Барселоны» Ламину Ямалю. Тройку закрыл еще один игрок «сине-гранатовых» – Рафинья.

Четвертая и пятая позиции достались Витинье и Мохамеду Салаху соответственно.

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии Zonal Sports:

  • 1. Усман дембеле (Франция, ПСЖ);
  • 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона);
  • 3. Рафинья (Бразилия, Барселона);
  • 4. Витинья (Португалия, ПСЖ);
  • 5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль);
  • 6. Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ);
  • 7. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ);
  • 8. Педри (Испания, Барселона);
  • 9. Роберт Левандовски (Польша, Барселона);
  • 10. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ).

Ранее сообщалось о том, что Караваев назвал футболиста, которому бы отдал «ЗМ».

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рейтинг Золотой мяч ПСЖ Барселона Ливерпуль Усман Дембеле Ламин Ямаль Рафинья Диас Витинья (ПСЖ) Мохамед Салах Жоау Невеш Ашраф Хакими Педри Роберт Левандовски Нуну Мендеш
Даниил Кирияка Источник
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