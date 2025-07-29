Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Статистический портал Zonal Sports обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

Вершину рейтинга занял французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Вторая позиция досталась испанскому вингеру каталонской «Барселоны» Ламину Ямалю. Тройку закрыл еще один игрок «сине-гранатовых» – Рафинья.

Четвертая и пятая позиции достались Витинье и Мохамеду Салаху соответственно.

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии Zonal Sports:

1. Усман дембеле (Франция, ПСЖ);

2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона);

3. Рафинья (Бразилия, Барселона);

4. Витинья (Португалия, ПСЖ);

5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль);

6. Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ);

7. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ);

8. Педри (Испания, Барселона);

9. Роберт Левандовски (Польша, Барселона);

10. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ).

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