Караваев назвал футболиста, которому бы отдал ЗМ. Вспомнил двух динамовцев

Фланговый футболист киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал, за кого бы проголосовал в опросе на «Золотой мяч 2025»:

«Или Ярмоленко, или Буяльский. 50/50, немного сомневаюсь. Но если серьезно, то за весь этот сезон отдам предпочтение Усману Дембеле».

В сезоне 2024/25 Усман Дембеле провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее портал CBS Sports обнародовал свой рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».