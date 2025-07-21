Украина. Премьер лига21 июля 2025, 16:01 |
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Караваев назвал футболиста, которому бы отдал ЗМ. Вспомнил двух динамовцев
Александр считает, что победы заслуживает Усман Дембеле
21 июля 2025, 16:01 |
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Фланговый футболист киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал, за кого бы проголосовал в опросе на «Золотой мяч 2025»:
«Или Ярмоленко, или Буяльский. 50/50, немного сомневаюсь. Но если серьезно, то за весь этот сезон отдам предпочтение Усману Дембеле».
В сезоне 2024/25 Усман Дембеле провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее портал CBS Sports обнародовал свой рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».
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