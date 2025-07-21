Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Караваев назвал футболиста, которому бы отдал ЗМ. Вспомнил двух динамовцев
Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 16:01 |
1059
1

Караваев назвал футболиста, которому бы отдал ЗМ. Вспомнил двух динамовцев

Александр считает, что победы заслуживает Усман Дембеле

21 июля 2025, 16:01 |
1059
1
Караваев назвал футболиста, которому бы отдал ЗМ. Вспомнил двух динамовцев
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Фланговый футболист киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал, за кого бы проголосовал в опросе на «Золотой мяч 2025»:

«Или Ярмоленко, или Буяльский. 50/50, немного сомневаюсь. Но если серьезно, то за весь этот сезон отдам предпочтение Усману Дембеле».

В сезоне 2024/25 Усман Дембеле провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее портал CBS Sports обнародовал свой рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Заря оформила трансфер полузащитника из бразильской лиги
Бохум – Металлист 1925 – 0:0. Видеообзор матча
Не Арена Львов. Рух определился с игровым полем, где проведет первые матчи
Усман Дембеле Александр Караваев Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Динамо Киев Золотой мяч Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Дмитрий Вус Источник: Football.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Футбол | 20 июля 2025, 20:47 4
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Список возглавил Мохамед Салах

Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Футбол | 21 июля 2025, 13:15 49
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЧ

Усиление под Шахтер. Защитник Милана согласился перейти к Бешикташу
Футбол | 21.07.2025, 16:53
Усиление под Шахтер. Защитник Милана согласился перейти к Бешикташу
Усиление под Шахтер. Защитник Милана согласился перейти к Бешикташу
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Бокс | 21.07.2025, 06:22
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Красюк дал неожиданный совет Усику после яркого боя с Дюбуа
Бокс | 20.07.2025, 17:39
Красюк дал неожиданный совет Усику после яркого боя с Дюбуа
Красюк дал неожиданный совет Усику после яркого боя с Дюбуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saltovka
Ярмоленко и Буяльский могут претендовать только на обладателя Резинового Мяча!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
21.07.2025, 08:30 2
Бокс
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
21.07.2025, 12:29 2
Бокс
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
20.07.2025, 21:18 3
Футбол
Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?
Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?
20.07.2025, 11:18 28
Бокс
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
19.07.2025, 19:22
Футбол
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
20.07.2025, 15:24 10
Футбол
Джошуа кратко отреагировал на победу Усика и не поздравил украинца
Джошуа кратко отреагировал на победу Усика и не поздравил украинца
20.07.2025, 12:05 1
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
20.07.2025, 00:01 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем