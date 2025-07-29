Яйца, овсянка и молоко. Брюне снова оригинально наградил лучшего
Лассе Квигстад получил большой продуктовый набор
Защитник норвежского клуба Брюне Лассе Квигстад был награжден набором пищевых продуктов за то, что стал лучшим игроком матча 15-го тура чемпионата Норвегии против Викинга.
Брюне уступил на собственном поле со счетом 1:3.
Квигстад получил от спонсоров кухонный стол, 40 пачек овсянки, 100 яиц и 20 литров молока.
Новичок норвежского чемпионата по первому туру поражает своими призами. Команда уже успела наградить своих игроков ягненком, курами и яйцами.
Пока команда идет 12-ю в чемпионате и выполняет задачи по сохранению прописки в элитном дивизионе.
Напомним, что ранее «Брюне» лучшему игроку вручил ягненка.
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