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29 июля 2025, 15:50 |
157
0

Яйца, овсянка и молоко. Брюне снова оригинально наградил лучшего

Лассе Квигстад получил большой продуктовый набор

29 июля 2025, 15:50 |
157
0
Яйца, овсянка и молоко. Брюне снова оригинально наградил лучшего
Twitter

Защитник норвежского клуба Брюне Лассе Квигстад был награжден набором пищевых продуктов за то, что стал лучшим игроком матча 15-го тура чемпионата Норвегии против Викинга.

Брюне уступил на собственном поле со счетом 1:3.

Квигстад получил от спонсоров кухонный стол, 40 пачек овсянки, 100 яиц и 20 литров молока.

Новичок норвежского чемпионата по первому туру поражает своими призами. Команда уже успела наградить своих игроков ягненком, курами и яйцами.

Пока команда идет 12-ю в чемпионате и выполняет задачи по сохранению прописки в элитном дивизионе.

Напомним, что ранее «Брюне» лучшему игроку вручил ягненка.

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чемпионат Норвегии по футболу лучший игрок
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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