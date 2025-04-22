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22 апреля 2025, 18:20 | Обновлено 22 апреля 2025, 18:21
72
0

Норвежский Брюне продолжает традиции. Лучший игрок матча получил ягненка

В чемпионате страны своя атмосфера

22 апреля 2025, 18:20 | Обновлено 22 апреля 2025, 18:21
72
0
Норвежский Брюне продолжает традиции. Лучший игрок матча получил ягненка
ФК Брюне

В очередном матче чемпионата Норвегии «Брюне» принимал «Гаугесунд».

Новичок чемпионата одержал уверенную победу над соперником – 3:1.

Уже на 2-й минуте Алекс Крюгер открыл счет в матче. Через шесть минут Дуарте Морейра удвоил преимущество Брюне.

Во втором тайме команды обменялись голами.

И здесь самое главное событие матча – определение лучшего игрока в составе Брюне.

Им признан Алекс Крюгер, получивший в подарок пасхального ягненка. В пресс-службе сообщили, что животное несколько месяцев будет жить на ферме, а уже осенью игрок получит мясо.

Ранее этот же клуб наградил лучшего игрока куриными яйцами.

Чемпионат Норвегии

Брюне – Гаугенсунд – 3:1

Голы: Крюгер, 2, Морейра, 8, Странк. 90+2, – Эскесен, 72

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чемпионат Норвегии по футболу лучший игрок курьезы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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