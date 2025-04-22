Норвежский Брюне продолжает традиции. Лучший игрок матча получил ягненка

В очередном матче чемпионата Норвегии «Брюне» принимал «Гаугесунд».

Новичок чемпионата одержал уверенную победу над соперником – 3:1.

Уже на 2-й минуте Алекс Крюгер открыл счет в матче. Через шесть минут Дуарте Морейра удвоил преимущество Брюне.

Во втором тайме команды обменялись голами.

И здесь самое главное событие матча – определение лучшего игрока в составе Брюне.

Им признан Алекс Крюгер, получивший в подарок пасхального ягненка. В пресс-службе сообщили, что животное несколько месяцев будет жить на ферме, а уже осенью игрок получит мясо.

Ранее этот же клуб наградил лучшего игрока куриными яйцами.

Чемпионат Норвегии

Брюне – Гаугенсунд – 3:1

Голы: Крюгер, 2, Морейра, 8, Странк. 90+2, – Эскесен, 72