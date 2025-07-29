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Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 15:14 |
2480
0

Шахтер близок к тому, что бы продать украинца. Идут переговоры

Роман Савченко привлекает внимание «Кривбасса»

29 июля 2025, 15:14 |
2480
0
Шахтер близок к тому, что бы продать украинца. Идут переговоры
ФК Александрия. Роман Савченко

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Роман Савченко привлекает внимание криворожского «Кривбасса», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, криворожский клуб уже ведет переговоры с 21-летним футболистом. Роман, на которого «горняки» уже не рассчитывают, последние два сезона провел в арендах в «Александрии» и «Черноморце» (последние полгода был отстранен, потому игровой практики не имел). Недавно футболист провел 2 недели на просмотре в «Ворскле», но закрепиться там не сумел.

В прошедшем сезоне Роман Савченко провел 4 матча на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями отличиться не сумел. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста «Шахтера».

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Шахтер Донецк Александрия Черноморец Одесса Роман Савченко трансферы УПЛ трансферы
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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