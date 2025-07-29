Шахтер близок к тому, что бы продать украинца. Идут переговоры

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Роман Савченко привлекает внимание криворожского «Кривбасса», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, криворожский клуб уже ведет переговоры с 21-летним футболистом. Роман, на которого «горняки» уже не рассчитывают, последние два сезона провел в арендах в «Александрии» и «Черноморце» (последние полгода был отстранен, потому игровой практики не имел). Недавно футболист провел 2 недели на просмотре в «Ворскле», но закрепиться там не сумел.

В прошедшем сезоне Роман Савченко провел 4 матча на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями отличиться не сумел. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста «Шахтера».