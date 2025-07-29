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  4. Опыт победил молодость. Заря и Заря U-19 провели спарринг
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 15:27 |
128
0

Опыт победил молодость. Заря и Заря U-19 провели спарринг

Игра получилась результативной

29 июля 2025, 15:27 |
128
0
Опыт победил молодость. Заря и Заря U-19 провели спарринг
ФК Заря

«Заря» завершает подготовку к началу нового сезона. Подопечные Виктора Скрипника сыграли контрольный матч с юношеской командой клуба.

Команды играли три тайма по 30 минут. Счет на 19-й минуте открыл Роман Саленко. Второй гол забил Артем Слесар.

После этого игроки «Зари» U-19 смогли сравнять счет. Но все же победила основная команда, забив на 72-й, и 85-й минутах.

Товарищеский матч. 29 июля

«Заря» – «Заря» U-19 – 4:2

Голы: Саленко, 19, Слесар, 52, Маткевич, 72, Горбач, 85 – ИНП, 69, ИНП, 70

«Заря» (стартовый состав): Александр Сапутин, Жуниньо, Яков Башич, Игорь Пердута, Джордан, Кирилл Дришлюк, Роман Саленко, Артем Слесар, Петар Мичин, Руан, Филипп Будковский.

«Заря» U-19 (стартовый состав): Владислав Чудаса, Назар Прийма, Юрий Борис, Олег Строцкий, Владислав Поплавский, Евгений Бойко, Денис Стрюк, Богдан Стрюк, Максим Дубина, Николай Рыбчак, Станислав Ярошенко.

Ранее сообщалось, что «Заря» надолго потеряла легионера.

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Заря Луганск Заря Луганск U-19 товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Виктор Скрипник Роман Саленко Артем Слесар
Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
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