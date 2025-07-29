Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реалу придется подождать год, чтобы избавиться от ненужного футболиста
Испания
29 июля 2025, 14:25 |
503
1

Реалу придется подождать год, чтобы избавиться от ненужного футболиста

Давид Алаба отказался разрывать контракт и уходить свободным агентом

29 июля 2025, 14:25 |
503
1
Реалу придется подождать год, чтобы избавиться от ненужного футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба не собирается покидать испанский клуб до завершения своего контракта в июне 2026 года.

Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо не заинтересован в сотрудничестве с 33-летним футболистом. Руководство королевского клуба безуспешно пыталось продать игрока, но так и не сумело найти команды, которые хотели бы подписать опытного защитника.

После этого Алабе предложили разорвать контракт и уйти свободным агентом, но тот отказался. В Мадриде игрок получает солидную зарплату – лучшие финансовые условия имеет только французский форвард Килиан Мбаппе.

По информации испанской прессы, «Реал» был вынужден смириться с этой ситуацией – клубу придется подождать год, чтобы австриец ушел свободным агентом.

В прошлом сезоне Давид провел 14 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями и заработал две желтые карточки. Ориентировочная стоимость защитника составляет шесть миллионов евро.

По теме:
Как происходил переход Кинарейкина в Испанию? Известны подробности
В Роме приняли решение по Довбику. Есть претенденты, установлена цена
Обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста Шахтера
Реал Мадрид Давид Алаба трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Футболист, который провалился в Динамо, нашел клуб в Испании
Футбол | 29 июля 2025, 13:14 0
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист, который провалился в Динамо, нашел клуб в Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист, который провалился в Динамо, нашел клуб в Испании

33-летний Фран Соль продолжит карьеру в составе «Эркулеса»

Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Футбол | 29 июля 2025, 07:39 2
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика

Римляне не горят желанием продавать Артема, но могут рассмотреть трансфер за 30 млн евро

Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 29.07.2025, 09:40
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Промоутер: «Из-за этого было очень неприятно смотреть бой Усик – Дюбуа»
Бокс | 28.07.2025, 21:41
Промоутер: «Из-за этого было очень неприятно смотреть бой Усик – Дюбуа»
Промоутер: «Из-за этого было очень неприятно смотреть бой Усик – Дюбуа»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Футбол | 28.07.2025, 18:58
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Алабу теж можна зрозуміти. Він травмований, знайти нову команду нелегко, а в Реалі велика зарплата
Ответить
0
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
27.07.2025, 09:01 3
Бокс
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
27.07.2025, 13:22 14
Футбол
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
27.07.2025, 17:41 84
Футбол
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
28.07.2025, 05:02 3
Футбол
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
28.07.2025, 03:07 1
Бокс
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
27.07.2025, 09:42 11
Бокс
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
27.07.2025, 11:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем