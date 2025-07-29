Реалу придется подождать год, чтобы избавиться от ненужного футболиста

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба не собирается покидать испанский клуб до завершения своего контракта в июне 2026 года.

Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо не заинтересован в сотрудничестве с 33-летним футболистом. Руководство королевского клуба безуспешно пыталось продать игрока, но так и не сумело найти команды, которые хотели бы подписать опытного защитника.

После этого Алабе предложили разорвать контракт и уйти свободным агентом, но тот отказался. В Мадриде игрок получает солидную зарплату – лучшие финансовые условия имеет только французский форвард Килиан Мбаппе.

По информации испанской прессы, «Реал» был вынужден смириться с этой ситуацией – клубу придется подождать год, чтобы австриец ушел свободным агентом.

В прошлом сезоне Давид провел 14 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями и заработал две желтые карточки. Ориентировочная стоимость защитника составляет шесть миллионов евро.