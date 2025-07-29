Реалу придется подождать год, чтобы избавиться от ненужного футболиста
Давид Алаба отказался разрывать контракт и уходить свободным агентом
Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба не собирается покидать испанский клуб до завершения своего контракта в июне 2026 года.
Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо не заинтересован в сотрудничестве с 33-летним футболистом. Руководство королевского клуба безуспешно пыталось продать игрока, но так и не сумело найти команды, которые хотели бы подписать опытного защитника.
После этого Алабе предложили разорвать контракт и уйти свободным агентом, но тот отказался. В Мадриде игрок получает солидную зарплату – лучшие финансовые условия имеет только французский форвард Килиан Мбаппе.
По информации испанской прессы, «Реал» был вынужден смириться с этой ситуацией – клубу придется подождать год, чтобы австриец ушел свободным агентом.
В прошлом сезоне Давид провел 14 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями и заработал две желтые карточки. Ориентировочная стоимость защитника составляет шесть миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
33-летний Фран Соль продолжит карьеру в составе «Эркулеса»
Римляне не горят желанием продавать Артема, но могут рассмотреть трансфер за 30 млн евро