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Испания
26 июля 2025, 15:35 |
1286
2

Реал предложил известному игроку разорвать контракт и покинуть клуб

Давид Алаба отказался уходить и будет играть в Мадриде до июня 2026 года

26 июля 2025, 15:35 |
1286
2
Реал предложил известному игроку разорвать контракт и покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба разочаровал тренерский штаб королевского клуба во главе с Хаби Алонсо. Об этом сообщил испанский журналист Рамон Альварес де Мон.

«Сливочные» недовольны плохой физической формой и постоянными травмами 33-летнего футболиста, из-за которых он пропустил много матчей. По этой причине «Реал» предложил австрийцу разорвать контракт и уйти свободным агентом.

Алаба отказался от этого предложения и намерен играть в мадридской команде до завершения контракта, который истекает в июне 2026 года. Защитник имеет вторую самую высокую зарплату (больше только у Мбаппе) и не намерен отказываться от выгодных финансовых условий.

В прошлом сезоне Давид провел 14 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями и заработал две желтые карточки. Ориентировочная стоимость защитника составляет шесть миллионов евро.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Давид Алаба Хаби Алонсо расторжение контракта
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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GroundUnder
нормально так Реалу аукается бесплатными трансферами, австрийцу платят чуть ли не 1 млн за матч ...
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Victor673256ua
Алаба часто травмується. Його зараз ніхто не купить, а платити таку велику зарплату Реал не хоче
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