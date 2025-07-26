Реал предложил известному игроку разорвать контракт и покинуть клуб

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба разочаровал тренерский штаб королевского клуба во главе с Хаби Алонсо. Об этом сообщил испанский журналист Рамон Альварес де Мон.

«Сливочные» недовольны плохой физической формой и постоянными травмами 33-летнего футболиста, из-за которых он пропустил много матчей. По этой причине «Реал» предложил австрийцу разорвать контракт и уйти свободным агентом.

Алаба отказался от этого предложения и намерен играть в мадридской команде до завершения контракта, который истекает в июне 2026 года. Защитник имеет вторую самую высокую зарплату (больше только у Мбаппе) и не намерен отказываться от выгодных финансовых условий.

В прошлом сезоне Давид провел 14 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями и заработал две желтые карточки. Ориентировочная стоимость защитника составляет шесть миллионов евро.