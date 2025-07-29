Стало известно, что ждет Довбика в новом сезоне. Все дело в деньгах
Никто не хочет платить желаемую итальянским клубом сумму за украинца
Стала известно будущее украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика, сообщает Сальваторе Ферранте.
По информации источника, 28-летний футболист, как ожидается, все же остается в итальянском клубе. Причиной тому является нежелание интересующихся украинцем клубов платить запрашиваемую «волками» сумму.
В прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 голами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Роме» приняли решение по Довбику.
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