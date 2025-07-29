Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, что ждет Довбика в новом сезоне. Все дело в деньгах
Италия
29 июля 2025, 23:37 |
245
0

Стало известно, что ждет Довбика в новом сезоне. Все дело в деньгах

Никто не хочет платить желаемую итальянским клубом сумму за украинца

29 июля 2025, 23:37 |
245
0
Стало известно, что ждет Довбика в новом сезоне. Все дело в деньгах
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Стала известно будущее украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика, сообщает Сальваторе Ферранте.

По информации источника, 28-летний футболист, как ожидается, все же остается в итальянском клубе. Причиной тому является нежелание интересующихся украинцем клубов платить запрашиваемую «волками» сумму.

В прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 голами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Роме» приняли решение по Довбику.

По теме:
Потрясающее решение. Шахтер готов продать игрока сборной Украины в АПЛ
Вот это поворот. Рома готова продать Довбика и купить звезду гранда УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бывшего игрока ПСЖ
Рома Рим Артем Довбик трансферы трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Счет разгромный. Михавко забил третий гол в матче ЛЧ для Динамо
Футбол | 29 июля 2025, 22:45 0
ВИДЕО. Счет разгромный. Михавко забил третий гол в матче ЛЧ для Динамо
ВИДЕО. Счет разгромный. Михавко забил третий гол в матче ЛЧ для Динамо

На 82-й минуте киевская команда довела перевес до разгромного

Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 29 июля 2025, 09:40 6
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Украинский защитник изменил свое решение и останется в Лондоне на один год

Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Бокс | 29.07.2025, 00:44
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Футбол | 29.07.2025, 19:00
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футбол | 29.07.2025, 11:33
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик повторил достижение легендарного Флойда Мейвезера
Усик повторил достижение легендарного Флойда Мейвезера
28.07.2025, 04:01 1
Бокс
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
28.07.2025, 03:43 3
Бокс
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
28.07.2025, 05:02 3
Футбол
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
28.07.2025, 05:44 4
Бокс
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
29.07.2025, 03:47 5
Футбол
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
28.07.2025, 18:40 12
Футбол
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
29.07.2025, 07:59 4
Бокс
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем