В Роме приняли решение по Довбику. Есть претенденты, установлена цена

В римской «Роме» приняли решение по украинскому форварду Артем Довбику, сообщает El Gold Figital.

По информации источника, итальянский клуб намерен попрощаться с 28-летним футболистом за сумму в 25 миллионов евро. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини на украинца не рассчитывает.

На подписание Артема претендуют «Бешикташ» и «Милан».

В прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 голами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бешикташ» узнал ответ от «Ромы» по поводу трансфера Довбика.