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Италия
29 июля 2025, 14:40 | Обновлено 29 июля 2025, 14:44
304
0

В Роме приняли решение по Довбику. Есть претенденты, установлена цена

Как ожидается, украинский форвард покинет Рим

29 июля 2025, 14:40 | Обновлено 29 июля 2025, 14:44
304
0
В Роме приняли решение по Довбику. Есть претенденты, установлена цена
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В римской «Роме» приняли решение по украинскому форварду Артем Довбику, сообщает El Gold Figital.

По информации источника, итальянский клуб намерен попрощаться с 28-летним футболистом за сумму в 25 миллионов евро. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини на украинца не рассчитывает.

На подписание Артема претендуют «Бешикташ» и «Милан».

В прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 голами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бешикташ» узнал ответ от «Ромы» по поводу трансфера Довбика.

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Артем Довбик Рома Рим Бешикташ трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу Джан Пьеро Гасперини
Даниил Кирияка Источник: El Gol Digital
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