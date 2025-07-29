Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Выступят лучше». Призетко – про матчи украинских клубов в еврокубках
Лига чемпионов
29 июля 2025, 13:54 |
261
0

«Выступят лучше». Призетко – про матчи украинских клубов в еврокубках

Александр Призетко ожидает разгрома от «Динамо»

29 июля 2025, 13:54 |
261
0
«Выступят лучше». Призетко – про матчи украинских клубов в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Экс-игрок киевского «Динамо» Александр Призетко в эксклюзивно интервью для Sport.ua дал прогноз на матч киевского клуба с «Хамрун Спартанс» и остальные матчи украинских клубов в еврокубках:

– Каким будет ваш прогноз?
– Думаю, что по счету киевляне выступят лучше. Ставлю на – 4:0.

– Напоследок, не могу, конечно, не затронуть и тему других наших команд в еврокубках. Кто, по вашему мнению, пробьется в следующий этап соревнований?
– Если «Шахтер» продемонстрирует тот футбол, который был в Турции, то с «Бешикташем» они справятся. «Александрии» будет сложно отыграть два мяча, пропущенные от «Партизана» в первом матче. А вот «Полесье» «просто обязано реабилитироваться». После первой игры получился довольно серьезный осадок, поэтому за прошедшую неделю в команде обязаны сделать выводы и житомирский клуб покажет тот футбол, и самое главное результат, который он должны демонстрировать в противостоянии с такими командами, как «Санта-Колома».

По теме:
В Роме приняли решение по Довбику. Есть претенденты, установлена цена
Обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста Шахтера
Легенда Динамо – об ожиданиях от матча динамовцев с Хамрун Спартанс
Александр Призетко Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Бешикташ Динамо Киев Хамрун Спартанс Александрия Партизан Белград Санта-Колома Полесье Житомир
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Футбол | 29 июля 2025, 07:33 1
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»

Турок высоко оценил потенциал своей команды

Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футбол | 29 июля 2025, 11:33 19
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим

Украинский голкипер останется в мадридском «Реале»

Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Футбол | 28.07.2025, 18:58
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Еще один шанс для Рэшфорда и Фергюсона. Лучшие дешевые трансферы лета
Футбол | 29.07.2025, 13:46
Еще один шанс для Рэшфорда и Фергюсона. Лучшие дешевые трансферы лета
Еще один шанс для Рэшфорда и Фергюсона. Лучшие дешевые трансферы лета
Когда пять – это ноль. Потенциальные конкуренты Забарного в ПСЖ
Футбол | 28.07.2025, 14:12
Когда пять – это ноль. Потенциальные конкуренты Забарного в ПСЖ
Когда пять – это ноль. Потенциальные конкуренты Забарного в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
29.07.2025, 07:59 4
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
27.07.2025, 09:01 3
Бокс
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
27.07.2025, 17:41 84
Футбол
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
27.07.2025, 11:41 6
Футбол
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
27.07.2025, 21:50 8
Футбол
На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
27.07.2025, 22:42 1
Футбол
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
27.07.2025, 12:44 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем