«Выступят лучше». Призетко – про матчи украинских клубов в еврокубках

Экс-игрок киевского «Динамо» Александр Призетко в эксклюзивно интервью для Sport.ua дал прогноз на матч киевского клуба с «Хамрун Спартанс» и остальные матчи украинских клубов в еврокубках:

– Каким будет ваш прогноз?

– Думаю, что по счету киевляне выступят лучше. Ставлю на – 4:0.

– Напоследок, не могу, конечно, не затронуть и тему других наших команд в еврокубках. Кто, по вашему мнению, пробьется в следующий этап соревнований?

– Если «Шахтер» продемонстрирует тот футбол, который был в Турции, то с «Бешикташем» они справятся. «Александрии» будет сложно отыграть два мяча, пропущенные от «Партизана» в первом матче. А вот «Полесье» «просто обязано реабилитироваться». После первой игры получился довольно серьезный осадок, поэтому за прошедшую неделю в команде обязаны сделать выводы и житомирский клуб покажет тот футбол, и самое главное результат, который он должны демонстрировать в противостоянии с такими командами, как «Санта-Колома».