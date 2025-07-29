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Германия
29 июля 2025, 13:08 | Обновлено 29 июля 2025, 13:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт со старожилом команды

Свен Ульрайх проведет еще один сезон в мюнхенском гранде

29 июля 2025, 13:08 | Обновлено 29 июля 2025, 13:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт со старожилом команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Свен Ульрайх

Немецкий голкипер Свен Ульрайх подлил контракт с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщают социальные сети чемпиона Германии.

36-летний футболист продлил контракт с немецким грандом до лета 2026 года. Он выступает за «Баварию» с2016 года, с того момента проведя лишь 1 сезон на правах аренды в «Гамбурге».

В прошедшем сезоне Свен Ульрайх провел 2 матча на клубном уровне во всех турнирах, из которых 1 стал сухим, и пропустил 2 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что авторитетное издание назвало следующий клуб Мюллера.

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Свен Ульрайх Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу продление контракта
Даниил Кирияка Источник: ФК Бавария
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