ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт со старожилом команды

Немецкий голкипер Свен Ульрайх подлил контракт с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщают социальные сети чемпиона Германии.

36-летний футболист продлил контракт с немецким грандом до лета 2026 года. Он выступает за «Баварию» с2016 года, с того момента проведя лишь 1 сезон на правах аренды в «Гамбурге».

В прошедшем сезоне Свен Ульрайх провел 2 матча на клубном уровне во всех турнирах, из которых 1 стал сухим, и пропустил 2 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что авторитетное издание назвало следующий клуб Мюллера.