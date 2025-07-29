ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт со старожилом команды
Свен Ульрайх проведет еще один сезон в мюнхенском гранде
Немецкий голкипер Свен Ульрайх подлил контракт с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщают социальные сети чемпиона Германии.
36-летний футболист продлил контракт с немецким грандом до лета 2026 года. Он выступает за «Баварию» с2016 года, с того момента проведя лишь 1 сезон на правах аренды в «Гамбурге».
В прошедшем сезоне Свен Ульрайх провел 2 матча на клубном уровне во всех турнирах, из которых 1 стал сухим, и пропустил 2 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что авторитетное издание назвало следующий клуб Мюллера.
Sven Ulreich bleibt bis 2026 beim FC Bayern. 🤝🔴— FC Bayern München (@FCBayern) July 29, 2025
Der FC Bayern hat den Vertrag mit Sven Ulreich um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2026 verlängert.
🔗 https://t.co/rEgcEWB2Rn pic.twitter.com/Q00lnhVmir
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