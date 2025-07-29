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  4. Роман ЖМУРКО: «Я не боюсь конкуренции»
Украина. Первая лига
29 июля 2025, 12:44 |
108
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Роман ЖМУРКО: «Я не боюсь конкуренции»

Новичок «Левого Берега» рассказал об адаптации в команде

29 июля 2025, 12:44 |
108
1
Роман ЖМУРКО: «Я не боюсь конкуренции»
ФК Левый Берег. Роман Жмурко

В летнее межсезонье состав пополнил Роман Жмурко. Голкипер ранее выступал в клубах «Волынь», «Горняк-Спорт» и «Эпицентр». Жмурко поделился первыми впечатлениями о новом клубе.

– Роман, приветствуем в «Левом Береге». Как происходит адаптация в новом коллективе?

– Спасибо. Адаптация хорошо проходит. Я в команде уже около недели, и многих ребят уже знал раньше. Например, мой одноклассник Андрей Якимив мы вместе учились в академии «Карпат» на базе Львовского государственного училища физической культуры. Так что атмосфера рабочая, привыкаю к требованиям тренерского штаба, и в общем все супер.

– Как тебе инфраструктура клуба?

– Думаю, уже вся Украина знает, что у «Левого Берега» одна из лучших инфраструктур. Здесь созданы все условия роста футболиста. Остается только этим воспользоваться.

– Твоя профессиональная карьера началась в «Волыни». Каков был этот период?

– Все началось после 11 класса. Я получил приглашение от «Волыни» и провел там около четырех с половиной лет. Это была моя первая профессиональная команда. Уже на первых зимних сборах работал с главной командой. Под руководством Виталия Кварцяного получил очень ценный опыт. Он всегда давал шанс молодым, требовал максимум и помогал развивать сильные стороны. Многие футболисты дебютировали именно с ним и до сих пор играют в Премьер-лиге.

– Что больше всего запомнилось с тех пор?

– Самый ценный опыт – это, вероятно, понимание психологии игры. У нас тогда были сильные вратари – Недилько, Кичак, Шуст. У каждого я что-то научился. Очень тёплые воспоминания о том периоде.

– Помнишь свой дебют в Премьер-лиге?

– Да, очень хорошо. Это был матч против «Днепра» на «Днепр-Арене». Атмосфера была безумной – много болельщиков, файер-шоу. Но игра не была доиграна – один из файеров упал возле меня. К счастью, обошлось без травм. Было страшновато, но сейчас вспоминаю с улыбкой. Это был исторический момент.

– В той игре, кстати, забил Артем Довбик…

– Да. Он уже тогда был заметным игроком. Интересно, что за год до этого Артем был в «Волыни». Но из-за финансовой нестабильности его не смогли заявить, поэтому он вернулся в «Днепр». А потом мы еще встречались, когда я играл за «Горняк-Спорт», и он забил мне три мяча в кубковом матче. Таков вот матч-реванш.

– Как оцениваешь уровень конкуренции во вратарском цехе «Левого Берега»?

– Я знаю Максима Механива еще со времен «Нивы» Тернополь. Это сильный вратарь и достойный соперник. Но я не боюсь конкуренции. Мы все выполняем одну работу и работаем на команду. Конкуренция – это двигатель прогресса.

– Как тебе работается с тренером вратарей Сергеем Карповым? Понимаешь его требования?

– Отлично. Сергей Иванович имеет современный подход, акцентирует внимание на игре ногами, развитии в современном ключе. Команда вообще стремится играть агрессивно, с контролем мяча. Это мне импонирует.

– Есть какие-то ритуалы перед матчами?

– Нет, стараюсь не увлекаться предрассудками. Все должно основываться на подготовке. У нас есть теория как общекомандная, так и отдельно для вратарей. Лично я анализирую не только командную игру, но и индивидуальные действия нападающих, стандарты. Когда-то это помогало даже в ситуациях с пенальти.

– «Эпицентр», твоя экс-команда, по итогам прошедшего сезона вышла в Премьер-лигу. Может, принести этот фарт и «Левому Берегу»?

– Я буду делать все от себя зависящее. Если каждый будет выкладываться на максимум, то результат обязательно придет. Все – в руках Божьих, как говорится.

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Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Эпицентр Каменец-Подольский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
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