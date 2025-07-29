Сколько раз киевское Динамо играло еврокубковые матчи в Польше?
Какие города были «домашними» для киевлян?
Сегодня в Люблине состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» примет «Хамрун Спартанс» из Мальты. Напомним, первый матч закончился уверенной победой киевлян со счетом 3:0.
«Динамо» в своей еврокубковой истории сыграло 11 матчей в Польше, причем 9 раз в качестве хозяина.
Еще в советские времена «Динамо» дважды играло матчи Кубка европейских чемпионов в Хожуве против «Гурника».
Во время полномасштабного вторжения россии «Динамо» вынуждено играть свои домашние матчи за рубежом. Лодзь, Краков и Люблин уже по три раза становились «домашними» городами для киевлян.
Статистика еврокубковых матчей «Динамо» в Польше: 11 матчей, 2 победы, 3 ничьи и 6 поражений, разница забитых и пропущенных мячей 10-14.
Еврокубковые матчи Динамо в Польше
- 2024: ЛЧ, Люблин, Динамо – РБ Зальцбург 0:2
- 2024: ЛЧ, Люблин, Динамо – Рейнджерс 1:1
- 2024: ЛЧ, Люблин, Динамо – Партизан 6:2
- 2022: ЛЕ, Краков, Динамо – Фенербахче 0:2
- 2022: ЛЕ, Краков, Динамо – Ренн 0:1
- 2022: ЛЕ, Краков, Динамо – АЕК Ларнака 0:1
- 2022: ЛЧ, Лодзь, Динамо – Бенфика 0:2
- 2022: ЛЧ, Лодзь, Динамо – Штурм 1:0
- 2022: ЛЧ, Лодзь, Динамо – Фенербахче 0:0
- 1972: КЕЧ, Хожув, Гурник – Динамо 2:1
- 1967: КЕЧ, Хожув, Гурник – Динамо 1:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер останется в мадридском «Реале»
Поединок состоится 29 июля и начнется в 18:00 по Киеву