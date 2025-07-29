Сколько раз киевское Динамо играло еврокубковые матчи в Польше?

Сегодня в Люблине состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» примет «Хамрун Спартанс» из Мальты. Напомним, первый матч закончился уверенной победой киевлян со счетом 3:0.

«Динамо» в своей еврокубковой истории сыграло 11 матчей в Польше, причем 9 раз в качестве хозяина.

Еще в советские времена «Динамо» дважды играло матчи Кубка европейских чемпионов в Хожуве против «Гурника».

Во время полномасштабного вторжения россии «Динамо» вынуждено играть свои домашние матчи за рубежом. Лодзь, Краков и Люблин уже по три раза становились «домашними» городами для киевлян.

Статистика еврокубковых матчей «Динамо» в Польше: 11 матчей, 2 победы, 3 ничьи и 6 поражений, разница забитых и пропущенных мячей 10-14.

Еврокубковые матчи Динамо в Польше