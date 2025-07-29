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Испания
29 июля 2025, 12:28 |
1050
1

Сумасшедшая зарплата. Реал намерен избавиться сразу от 2 футболистов

Испанский гранд хочет попрощаться с Ферланом Менди и Давидом Алабой

29 июля 2025, 12:28 |
1050
1
Сумасшедшая зарплата. Реал намерен избавиться сразу от 2 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба и Ферлан Менди

Мадридский «Реал» намерен избавиться сразу от двух футболистов, сообщает The Athletic.

По информации источника, ими являются австрийский центрбек Давид Алаба и французский фулбек Ферлан Менди. Помехой являютсся действующие контракты: соглашение с французом, который не боится конкуренции с Каррерасом и Гарсией, истекает летом 2028 года, а контракт Алабы заканчивается в июне 2026 года. По информации инсайдеров, австриец получает 22 миллиона евро в год.

За сезон 2024/25 Алаба успел провести 14 матчей на клубном уровне, в которых не отличился результативными действиями. Ферлан Менди же провел 31 матч на клубном уровне, отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что Лунин определился со своим будущим.

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Ферлан Менди Реал Мадрид Давид Алаба Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: The Athletic
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Mark4854590
Алабу зараз буде важко продати. Можливо Реал навіть запропонує гравцю розірвати контракт
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