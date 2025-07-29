Сумасшедшая зарплата. Реал намерен избавиться сразу от 2 футболистов
Испанский гранд хочет попрощаться с Ферланом Менди и Давидом Алабой
Мадридский «Реал» намерен избавиться сразу от двух футболистов, сообщает The Athletic.
По информации источника, ими являются австрийский центрбек Давид Алаба и французский фулбек Ферлан Менди. Помехой являютсся действующие контракты: соглашение с французом, который не боится конкуренции с Каррерасом и Гарсией, истекает летом 2028 года, а контракт Алабы заканчивается в июне 2026 года. По информации инсайдеров, австриец получает 22 миллиона евро в год.
За сезон 2024/25 Алаба успел провести 14 матчей на клубном уровне, в которых не отличился результативными действиями. Ферлан Менди же провел 31 матч на клубном уровне, отдал 2 голевые передачи.
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