Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Украинский голкипер останется в мадридском «Реале»
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение касательно своего будущего, сообщает The Athletic.
По информации источника, 26-летний голкипер решил продолжить свои выступления за испанский гранд. Лунин намерен побороться с Тибо Куртуа з место в стартовом составе команды.
В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов избавиться от Лунина.
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