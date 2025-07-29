Решение принято. Лунин определился со своим будущим

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение касательно своего будущего, сообщает The Athletic.

По информации источника, 26-летний голкипер решил продолжить свои выступления за испанский гранд. Лунин намерен побороться с Тибо Куртуа з место в стартовом составе команды.

В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов избавиться от Лунина.