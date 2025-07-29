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  4. Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Испания
29 июля 2025, 11:33 |
4557
15

Решение принято. Лунин определился со своим будущим

Украинский голкипер останется в мадридском «Реале»

29 июля 2025, 11:33 |
4557
15
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение касательно своего будущего, сообщает The Athletic.

По информации источника, 26-летний голкипер решил продолжить свои выступления за испанский гранд. Лунин намерен побороться с Тибо Куртуа з место в стартовом составе команды.

В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов избавиться от Лунина.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа
Даниил Кирияка Источник: The Athletic
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Комментарии 15
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Der Gartenzwerg
Треба нумерувати такі новини: Лунін прийняв рішення-34, Лунін визначився зі своїм майбутнім-148 тощо. 
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+4
MIRRA
Це, щоб не забули, що в Реалі числиться такий гравець - щотижня публікуються такого роду недоновини...
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+3
vbrjkf
Скільки разів я це вже чув. Цікаво - коли вже у спорт.юа закінчиться копірка?
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+2
New Zealander
Як же задовбали вже ці новини про Луніна. А все почалося ще рік тому з заголовків "Анчелотті вирішив чи  буде Лунін номером один в Реалі". Заходиш на новину, а там... чергове переливання з пустого в порожнє, толочать воду в ступні, крутяться як білка в колесі, словами землю орять, точать ляси, плетять нісенітницю, намотують локшину на вуха, розводять теревені...З того часу це як якесь прокляття. Щодня новина про Луніна, а то й по кілька на день. 
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+1
DK2025
Я этот заголовок уже третий год читаю!
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+1
Перець
Полірувальник лавки 5 розряд
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+1
verba
тепла ванночка з купою баблішка
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+1
Artem_Ponomar
щось в цьому світі змінюється а щось залишається постійним)
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0
BekXan
Санта Барбара відпочиває.
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0
naverland
Да никто в этом не сомневался, такие бабки которые он сейчас получает он не будет получать нигде. Как в том анекдоте про гинеколога " Руки в тепле и деньги при себе " 
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0
fifa2020
Якщо завтра я ще раз це прочитаю, що луня вирішила лишитись в реалі, як 200 раз до цього - удаляю з закладок ваш сайт!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Ні за що він "боротися" не буде. Його схоже все влаштовує.
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0
Перший Серед Рівних
А завтра "новина" - Лунін переходить в Ман Сіті, Баварію і Ов'єдо. І так на цьому сайті по колу, і так роками. 
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0
Ondu
хватит уже о Лунине писать,он свой выбор сделал - вечная скамейка. как футболист он закончил
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0
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