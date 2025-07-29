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Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 11:46 | Обновлено 29 июля 2025, 11:54
116
0

«Это очень радует». Маскаро прокомментировал сборы Кривбасса U-19

Испанский специалист остался доволен подготовкой к предстоящему сезону

29 июля 2025, 11:46 | Обновлено 29 июля 2025, 11:54
116
0
«Это очень радует». Маскаро прокомментировал сборы Кривбасса U-19
ФК Кривбасс. Антони Маскаро

Тренер криворожского «Кривбасса» U-19 Антони Маскаро прокомментировал два заключительных контрольных матча на летних сборах против «Агротеха» – 2:3 и ХФК «Пенуэл» – 2:3, и подытожил финальный этап подготовки к сезону.

Антони, как можете подвести итоги двух последних спаррингов?

– Мы не одержали победы в двух матчах - счеты 2:3 и 2:3. Однако, как я уже говорил в первый день, результат на табло после товарищеских игр – не главное для нас. Хотя, конечно, мы всегда стремимся побеждать. Что касается спарринга с «Агротехом». Первая половина была хорошая.

Футболисты отыграли почти весь матч, поэтому усталость дала о себе знать – возможно, именно это повлияло на результат. С «Пенуэлом» ситуация похожа: команда уступила, но в то же время футболисты наконец-то начали чувствовать ритм игры. Несмотря на поражение, мне понравились обе игры. Бесспорно, есть над чем работать.

Вы остались довольны сборами?

– Летние сборы прошли отлично – без травм, и это очень радует. Мы много тренировались, сыграли семь товарищеских матчей. В Клуб были привнесены новые идеи, и игроки Академии уже начали их реализовывать. Конечно, не обошлось без ошибок – из-за этого нам не всегда удавалось реализовывать опасные моменты, и именно это приводило к поражениям.

Но мы понимаем, что это нормальный процесс, ребятам нужно время. Я доволен тренировочным процессом. Что касается состава – все на месте. Также я доволен выступлениями наших футболистов U-19 – каждый из них очень важен для команды.

Как проходит подготовка к первой игре сезона против «Колоса» U-19?

– Мы с нетерпением ждем матча против «Колоса» U-19. Сделаем все возможное, чтобы показать достойную игру. Команда готова к старту сезона. У нас новая, молодая команда, новый тренерский штаб, новые идеи. Нам нужно время. Мы заряжены на матч с «Колосом».

Ранее сообщалось о том, что клуб Премьер-лиги объявил о сотрудничестве с 26-летним испанским тренером.

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Кривбасс Кривой Рог U-19 Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
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