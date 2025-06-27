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  4. Клуб Премьер-лиги объявил о сотрудничестве с 26-летним испанским тренером
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 20:32 |
348
0

Клуб Премьер-лиги объявил о сотрудничестве с 26-летним испанским тренером

Антони Маскаро возглавит «Кривбасс» U-19

27 июня 2025, 20:32 |
348
0
Клуб Премьер-лиги объявил о сотрудничестве с 26-летним испанским тренером
ФК Кривбасс Кривой Рог

Криворожский «Кривбасс» объявил о сотрудничестве с испанским тренером Антони Маскаро, который возглавит команду U-19.

26-летний специалист Маскаро родился 17 октября 1998 года в Манакоре (Испания) и имеет тренерский А-диплом УЕФА. Последний клуб: «Атлетико Балеарес» Пальма-де-Майорка, Испания (тренер, тренер-аналитик), также работал в системе известного клуба «Вильярреал».

Ассистентом Маскаро в «Кривбассе» U-19 назначен его соотечественник, 25-летний специалист Льюис Матамалас. Также в тренерский штаб вошли:

  • тренер Дмитрий Назаренко
  • тренер по физической подготовке Владимир Балагуев

Также «Кривбасс» продлил контракт с Сергеем Смородиным, который остается тренером вратарей юношеской команды и в новом сезоне.

«ФК «Кривбасс» рад приветствовать новых специалистов в большой красно-белой семье! Верим, что с обновленным тренерским штабом юношеская команда продолжит прогрессировать и радовать фанатов новыми победами!» – сообщила пресс-служба криворожской команды.

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Николай Титюк Источник: ФК Кривбасс
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