Клуб Премьер-лиги объявил о сотрудничестве с 26-летним испанским тренером

Криворожский «Кривбасс» объявил о сотрудничестве с испанским тренером Антони Маскаро, который возглавит команду U-19.

26-летний специалист Маскаро родился 17 октября 1998 года в Манакоре (Испания) и имеет тренерский А-диплом УЕФА. Последний клуб: «Атлетико Балеарес» Пальма-де-Майорка, Испания (тренер, тренер-аналитик), также работал в системе известного клуба «Вильярреал».

Ассистентом Маскаро в «Кривбассе» U-19 назначен его соотечественник, 25-летний специалист Льюис Матамалас. Также в тренерский штаб вошли:

тренер Дмитрий Назаренко

тренер по физической подготовке Владимир Балагуев

Также «Кривбасс» продлил контракт с Сергеем Смородиным, который остается тренером вратарей юношеской команды и в новом сезоне.

«ФК «Кривбасс» рад приветствовать новых специалистов в большой красно-белой семье! Верим, что с обновленным тренерским штабом юношеская команда продолжит прогрессировать и радовать фанатов новыми победами!» – сообщила пресс-служба криворожской команды.