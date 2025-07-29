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  4. Олег СИНИЦА: «Мы постепенно находим свою игру»
Украина. Первая лига
29 июля 2025, 11:39 |
135
0

Олег СИНИЦА: «Мы постепенно находим свою игру»

Полузащитник «Левого Берега» рассказал о подготовке к старту сезона

29 июля 2025, 11:39 |
135
0
Олег СИНИЦА: «Мы постепенно находим свою игру»
ФК Левый Берег. Олег Синица

«Левый Берег» завершает подготовку к новому сезону. В последнем контрольном матче команда сыграла с юношеской командой «Шахтера» и одержала победу со счетом 7:0. Полузащитник «Левого Берега» Олег Синица с нетерпением ожидает старта чемпионата.

«Чувствуется, что мы постепенно находим «свою» игру. Все ребята заряжены, есть командная химия. Победы, даже в спаррингах, – это всегда приятно. Но главное – что мы постепенно налаживаем связи, которые понадобятся уже совсем скоро, в чемпионате.

Уже все заждались старта сезона. Хочется почувствовать этот настоящий футбольный ритм, безумный темп игры, ответственность и эмоции от официальных побед. Мы готовы, мы работали – теперь ждем начала», – сказал Олег Синица.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Шахтер Донецк U-19 учебно-тренировочные сборы Левый Берег Киев Олег Синица
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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