Олег СИНИЦА: «Мы постепенно находим свою игру»

«Левый Берег» завершает подготовку к новому сезону. В последнем контрольном матче команда сыграла с юношеской командой «Шахтера» и одержала победу со счетом 7:0. Полузащитник «Левого Берега» Олег Синица с нетерпением ожидает старта чемпионата.

«Чувствуется, что мы постепенно находим «свою» игру. Все ребята заряжены, есть командная химия. Победы, даже в спаррингах, – это всегда приятно. Но главное – что мы постепенно налаживаем связи, которые понадобятся уже совсем скоро, в чемпионате.

Уже все заждались старта сезона. Хочется почувствовать этот настоящий футбольный ритм, безумный темп игры, ответственность и эмоции от официальных побед. Мы готовы, мы работали – теперь ждем начала», – сказал Олег Синица.