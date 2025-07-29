ВИДЕО. Андрей Пятов поздравил Мирчу Луческу с 80-летием

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поздравил с днем рождения Мирчу Луческу, который 29 июля празднует свое 80-летие:

«Дорогой Мистер Луческу, хочу поздравить вас с юбилеем. Такая дата, 80 лет. Желаю вам крепкого здоровья и хотел бы поблагодарить за почти 10 лет, которые мы прошли плечом к плечу, за вашу школу, за ваш опыт. Это останется со мной навсегда в моем сердце. Благодарю вас, Мистер, обнимаю, всего наилучшего».

Мирча Луческу работал с «горняками» с 2004 по 2016 год. Вместе с «Шахтером» он завоевал 22 титула, среди которых – Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» близок к тому, что бы продать украинца.