Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона нацелилась на форварда гранда. Есть конкуренты
Англия
29 июля 2025, 10:41 |
859
1

Барселона нацелилась на форварда гранда. Есть конкуренты

Габриэл Жезус привлекает внимание нескольких клубов

29 июля 2025, 10:41 |
859
1
Барселона нацелилась на форварда гранда. Есть конкуренты
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Бразильский форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус привлекает внимание сразу нескольких клубов, сообщает Caught Ofsside.

По информации источника, 28-летним футболистом интересуются «Барселона», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Милан», «Палмейрас»и «Фламенго».

«Сороки» давно следят за футболистом, которого рассматривают как замен Александру Исаку.

В прошедшем сезоне Габриэл Жезус провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Вторую половину сезона бразилец пропустил из-за травмы. Веб-портал Transferrmarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру.

По теме:
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Сумасшествие. Ливерпуль готовит 100 миллионов фунтов на суперзвезду
Романо подтвердил. ПСЖ принял важное решение о трансфере Забарного
Габриэл Жезус Арсенал Лондон Барселона Тоттенхэм Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Милан Палмейрас Фламенго
Даниил Кирияка Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Через тернии к звездам». Рух показал новую форму от Kappa
Футбол | 29 июля 2025, 11:16 0
ФОТО. «Через тернии к звездам». Рух показал новую форму от Kappa
ФОТО. «Через тернии к звездам». Рух показал новую форму от Kappa

Львовская команда презентовала два комплекта новой формы на сезон УПЛ

Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Футбол | 29 июля 2025, 07:33 0
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»

Турок высоко оценил потенциал своей команды

Когда пять – это ноль. Потенциальные конкуренты Забарного в ПСЖ
Футбол | 28.07.2025, 14:12
Когда пять – это ноль. Потенциальные конкуренты Забарного в ПСЖ
Когда пять – это ноль. Потенциальные конкуренты Забарного в ПСЖ
Арда ТУРАН: «Я полностью понимаю. Он годами живет в очень тяжелых условиях»
Футбол | 29.07.2025, 10:07
Арда ТУРАН: «Я полностью понимаю. Он годами живет в очень тяжелых условиях»
Арда ТУРАН: «Я полностью понимаю. Он годами живет в очень тяжелых условиях»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
Бокс | 29.07.2025, 07:59
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Замена Исака...
Это не смешно 
Ответить
0
Популярные новости
На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
27.07.2025, 22:42 1
Футбол
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
28.07.2025, 03:43
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
28.07.2025, 02:48 5
Бокс
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
27.07.2025, 17:41 84
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 3
Футбол
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
28.07.2025, 09:59
Футбол
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
27.07.2025, 10:17 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем