Барселона нацелилась на форварда гранда. Есть конкуренты

Бразильский форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус привлекает внимание сразу нескольких клубов, сообщает Caught Ofsside.

По информации источника, 28-летним футболистом интересуются «Барселона», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Милан», «Палмейрас»и «Фламенго».

«Сороки» давно следят за футболистом, которого рассматривают как замен Александру Исаку.

В прошедшем сезоне Габриэл Жезус провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Вторую половину сезона бразилец пропустил из-за травмы. Веб-портал Transferrmarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру.