Барселона нацелилась на форварда гранда. Есть конкуренты
Габриэл Жезус привлекает внимание нескольких клубов
Бразильский форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус привлекает внимание сразу нескольких клубов, сообщает Caught Ofsside.
По информации источника, 28-летним футболистом интересуются «Барселона», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Милан», «Палмейрас»и «Фламенго».
«Сороки» давно следят за футболистом, которого рассматривают как замен Александру Исаку.
В прошедшем сезоне Габриэл Жезус провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Вторую половину сезона бразилец пропустил из-за травмы. Веб-портал Transferrmarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру.
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