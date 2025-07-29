Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Защитник английского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

28-летний футболист принял решение остаться в Лондоне и провести следующий сезон в Премьер-лиге. Контракт украинца истекает в июне 2026 года.

Сообщается, что летом во время открытия трансферного окна Зинченко обратился к руководству «канониров», чтобы ему позволили рассмотреть варианты от других команд и оценить возможность ухода.

«Арсенал» согласился отпустить защитника и начал поиски игрока для замены, но в итоге все попытки английского клуба провалились. Главная трансферная цель – Йоррел Хато из «Аякса» – отказал «канонирам» и выбрал вариант с «Челси»

Позже тренерский штаб команды во главе с Микелем Артетой провел беседу с футболистом, по итогам которой и было принято решение, что Зинченко останется в Лондоне на один год.