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Англия
29 июля 2025, 09:40 |
1856
2

Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Украинский защитник изменил свое решение и останется в Лондоне на один год

29 июля 2025, 09:40 |
1856
2
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник английского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

28-летний футболист принял решение остаться в Лондоне и провести следующий сезон в Премьер-лиге. Контракт украинца истекает в июне 2026 года.

Сообщается, что летом во время открытия трансферного окна Зинченко обратился к руководству «канониров», чтобы ему позволили рассмотреть варианты от других команд и оценить возможность ухода.

«Арсенал» согласился отпустить защитника и начал поиски игрока для замены, но в итоге все попытки английского клуба провалились. Главная трансферная цель – Йоррел Хато из «Аякса» – отказал «канонирам» и выбрал вариант с «Челси»

Позже тренерский штаб команды во главе с Микелем Артетой провел беседу с футболистом, по итогам которой и было принято решение, что Зинченко останется в Лондоне на один год.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Микель Артета трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Комментарии 2
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Serhii P.
А-ха-ха, Зіну як і Луніна важко позбутися  Вони тримаються руками і ногами і залишать клуби лище по завершенні контрактів.
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+4
DaVinci
Ну а через рік можна і до арабів вже поїхати) Ще там пару років поотримувати грошенят гарних)
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+2
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