Экс-игрок Динамо: «Никто не сможет дать легионерам гарантии безопасности»

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Призетко рассказал, почему руководство «бело-синих» не проявляет активности на трансферном рынке этим летом.

– Киевляне в межсезонье сохранили склад, но и активными не были на трансферном рынке. Сложно ли будет проявить себя в Европе?

– В Европе в любом случае будет сложно себя проявить, все-таки там очень высок уровень конкуренции. Да, сейчас состав в «Динамо» стабилизировался, ребята сыгрались, но если качеств игроков для внутренних соревнований хватает, то в Европе, когда сталкиваемся со средними командами, возникают проблемы во всех аспектах игры.

– Есть ли выход из этой ситуации?

– Здесь дело не только в уровне нашего чемпионата, хотя, как известно, на это есть объективные причины. Именно из-за войны к нам не едут иностранцы хорошего качества. К тому же, идет и отток своих перспективных молодых исполнителей.

Можно упомянуть качество нашего дивизиона лет 10-13 назад. Ведь тогда за легионеров платили большие деньги, и эти средства отрабатывали, а украинские команды хорошо себя проявляли на евроарене. Сейчас же ситуация чуть ли не патовая. Легионеры лучше будут получать меньше, но жить в безопасности, потому и не хотят приезжать в Украину. Да, у нас есть иностранцы, но это не того уровня игроки, которые влияли бы на рост нашего чемпионата.

– Пока война не закончится, прорыва не стоит ждать в нашем футболе?

– Я просто не вижу, откуда он может произойти. Да, многие хотели, чтобы выступали отечественные футболисты, вот они и выступают... Никто зарубежным игрокам не сможет дать полных гарантий безопасности, – заявил Александр.