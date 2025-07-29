Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: клуб УПЛ сделал предложение по трансферу албанского голкипера
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 05:23 | Обновлено 29 июля 2025, 06:15
512
1

Источник: клуб УПЛ сделал предложение по трансферу албанского голкипера

Марио Дайсинани может продолжить карьеру в украинском чемпионате

29 июля 2025, 05:23 | Обновлено 29 июля 2025, 06:15
512
1
Источник: клуб УПЛ сделал предложение по трансферу албанского голкипера
ФК Эгнатия. Марио Дайсинани

Один из украинских клубов сделал трансферное предложение по поводу Марио Дайсинани, албанского вратаря клуба «Эгнатия».

Сумма потенциального перехода может составить около 600 тысяч евро. Название клуба УПЛ не сообщается.

26-летний Дайсинани провёл весеннюю часть сезона в роли основного голкипера «Эгнатии» (24 матча во всех турнирах) и вызывался в сборную Албании.

Марио в текущем сезоне уже сыграл 3 матча в еврокубках за «Эгнатию».

По теме:
Источник: трансфер азербайджанского защитника в Верес сорвался
Уже все решено. Известный швейцарец пройдет медобследование в клубе АПЛ
Экс-игрок Динамо может покинуть команду Первой лиги
трансферы УПЛ трансферы Эгнатия чемпионат Албании по футболу
Николай Степанов Источник: Бей-беги
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Усика восхитила фигурой на отдыхе после его триумфа
Бокс | 28 июля 2025, 16:48 1
ФОТО. Жена Усика восхитила фигурой на отдыхе после его триумфа
ФОТО. Жена Усика восхитила фигурой на отдыхе после его триумфа

После победы Александра над Дюбуа пара отдыхает в Испании

Кайрат – КуПС. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 29 июля 2025, 05:31 0
Кайрат – КуПС. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Кайрат – КуПС. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 июля и начнется в 18:00 по Киеву

Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
Футбол | 28.07.2025, 09:59
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Футбол | 29.07.2025, 03:59
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Футбол | 28.07.2025, 18:58
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Славик Круссер
Динамо?
Ответить
0
Популярные новости
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
28.07.2025, 05:02 2
Футбол
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
28.07.2025, 08:18
Бокс
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
28.07.2025, 09:33 198
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
27.07.2025, 09:42 11
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
28.07.2025, 02:48 5
Бокс
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
28.07.2025, 03:07 1
Бокс
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
27.07.2025, 13:22 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
27.07.2025, 14:03 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем