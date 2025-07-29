Источник: клуб УПЛ сделал предложение по трансферу албанского голкипера

Один из украинских клубов сделал трансферное предложение по поводу Марио Дайсинани, албанского вратаря клуба «Эгнатия».

Сумма потенциального перехода может составить около 600 тысяч евро. Название клуба УПЛ не сообщается.

26-летний Дайсинани провёл весеннюю часть сезона в роли основного голкипера «Эгнатии» (24 матча во всех турнирах) и вызывался в сборную Албании.

Марио в текущем сезоне уже сыграл 3 матча в еврокубках за «Эгнатию».