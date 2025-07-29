Украина. Премьер лига29 июля 2025, 05:23 | Обновлено 29 июля 2025, 06:15
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Источник: клуб УПЛ сделал предложение по трансферу албанского голкипера
Марио Дайсинани может продолжить карьеру в украинском чемпионате
29 июля 2025, 05:23 | Обновлено 29 июля 2025, 06:15
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Один из украинских клубов сделал трансферное предложение по поводу Марио Дайсинани, албанского вратаря клуба «Эгнатия».
Сумма потенциального перехода может составить около 600 тысяч евро. Название клуба УПЛ не сообщается.
26-летний Дайсинани провёл весеннюю часть сезона в роли основного голкипера «Эгнатии» (24 матча во всех турнирах) и вызывался в сборную Албании.
Марио в текущем сезоне уже сыграл 3 матча в еврокубках за «Эгнатию».
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