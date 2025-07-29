Источник: трансфер азербайджанского защитника в Верес сорвался

Трансфер азербайджанского защитника Замика Алиева из албанского клуба «Эгнатия» в ровенский «Верес» не состоится.

Несмотря на то, что стороны вели активные переговоры и были близки к заключению соглашения, албанский клуб решил отказаться от трансфера.

Причина – «Эгнатия» параллельно вела переговоры с потенциальной заменой Алиева, бразильским центральным защитником. Договориться не удалось, поэтому в клубе решили оставить Алиева в составе, чтобы не остаться без центрального защитника накануне матчей квалификации Лиги конференций.

23-летний Алиев, контракт которого принадлежит «Эгнатии», в прошлом сезоне провел 33 матча в чемпионате Албании. Также он имеет опыт выступлений за национальную сборную Азербайджана, за которую дебютировал в ноябре 2024 года в матче Лиги наций против Швеции.