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Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 04:47 | Обновлено 29 июля 2025, 04:55
66
0

Источник: трансфер азербайджанского защитника в Верес сорвался

Замик Алиев остается выступать в албанском клубе Эгнатия

29 июля 2025, 04:47 | Обновлено 29 июля 2025, 04:55
66
0
Источник: трансфер азербайджанского защитника в Верес сорвался
ФК Эгнатия. Замик Алиев

Трансфер азербайджанского защитника Замика Алиева из албанского клуба «Эгнатия» в ровенский «Верес» не состоится.

Несмотря на то, что стороны вели активные переговоры и были близки к заключению соглашения, албанский клуб решил отказаться от трансфера.

Причина – «Эгнатия» параллельно вела переговоры с потенциальной заменой Алиева, бразильским центральным защитником. Договориться не удалось, поэтому в клубе решили оставить Алиева в составе, чтобы не остаться без центрального защитника накануне матчей квалификации Лиги конференций.

23-летний Алиев, контракт которого принадлежит «Эгнатии», в прошлом сезоне провел 33 матча в чемпионате Албании. Также он имеет опыт выступлений за национальную сборную Азербайджана, за которую дебютировал в ноябре 2024 года в матче Лиги наций против Швеции.

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Николай Степанов Источник: Бей-беги
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