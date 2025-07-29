Уже все решено. Известный швейцарец пройдет медобследование в клубе АПЛ
Гранит Джака уже в Англии и в ближайшее время объявят о трансфере в «Сандерленд»
32-летний швейцарский полузащитник «Баера» Гранит Джака прибыл в Англию, где пройдет медобследование для завершения трансфера в «Сандерленд».
Об этом сообщает инсайдер Николо Скиря.
«Сандерленд» заплатит леверкузенскому «Байеру» 20 миллионов евро, а личный контракт Джаки рассчитан до лета 2028 года.
Гранит Джака начинал профессиональную карьеру в швейцарском «Базеле». Впоследствии перешел в Менхенгладбах, где выступал за «Боруссию».
Также Джака уже играл в АПЛ. Полузащитник провел семь сезонов в лондонском «Арсенале».
Известно, что в подписании Джаки был заинтересован «Милан».
Ранее трансфер Джаки подтверждал и другой инсайдер – Фабрицио Романо.
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