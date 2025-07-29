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Англия
29 июля 2025, 04:41 | Обновлено 29 июля 2025, 04:42
145
0

Уже все решено. Известный швейцарец пройдет медобследование в клубе АПЛ

Гранит Джака уже в Англии и в ближайшее время объявят о трансфере в «Сандерленд»

29 июля 2025, 04:41 | Обновлено 29 июля 2025, 04:42
145
0
Уже все решено. Известный швейцарец пройдет медобследование в клубе АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний швейцарский полузащитник «Баера» Гранит Джака прибыл в Англию, где пройдет медобследование для завершения трансфера в «Сандерленд».

Об этом сообщает инсайдер Николо Скиря.

«Сандерленд» заплатит леверкузенскому «Байеру» 20 миллионов евро, а личный контракт Джаки рассчитан до лета 2028 года.

Гранит Джака начинал профессиональную карьеру в швейцарском «Базеле». Впоследствии перешел в Менхенгладбах, где выступал за «Боруссию».

Также Джака уже играл в АПЛ. Полузащитник провел семь сезонов в лондонском «Арсенале».

Известно, что в подписании Джаки был заинтересован «Милан».

Ранее трансфер Джаки подтверждал и другой инсайдер – Фабрицио Романо.

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Гранит Джака Сандерленд Байер трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Николо Скира
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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