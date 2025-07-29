Экс-игрок Динамо может покинуть команду Первой лиги
Андрей Богданов вскоре может уйти из клуба Феникс-Мариуполь
35-летний полузащитник Андрей Богданов может попрощаться с Фениксом-Мариуполь, клубом Первой лиги, в ближайшее время.
Опытный хавбек присоединился к мариупольскому клубу летом 2024 и был капитаном команды в прошлом сезоне. За этот период он провел 15 матчей в составе Феникса.
Андрей Богданов является питомцем киевского «Динамо». За свою карьеру он успел поиграть за ряд клубов УПЛ, в частности, «Арсенал» Киев, «Александрия», «Волынь» Луцк, «Металлист» Харьков, «Олимпик» Донецк, «Десна» Чернигов, «Колос» Ковалевка.
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