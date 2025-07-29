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Украина. Первая лига
29 июля 2025, 04:23 | Обновлено 29 июля 2025, 04:27
212
0

Экс-игрок Динамо может покинуть команду Первой лиги

Андрей Богданов вскоре может уйти из клуба Феникс-Мариуполь

29 июля 2025, 04:23 | Обновлено 29 июля 2025, 04:27
212
0
Экс-игрок Динамо может покинуть команду Первой лиги
ФК Феникс-Мариуполь. Андрей Богданов (справа)

35-летний полузащитник Андрей Богданов может попрощаться с Фениксом-Мариуполь, клубом Первой лиги, в ближайшее время.

Опытный хавбек присоединился к мариупольскому клубу летом 2024 и был капитаном команды в прошлом сезоне. За этот период он провел 15 матчей в составе Феникса.

Андрей Богданов является питомцем киевского «Динамо». За свою карьеру он успел поиграть за ряд клубов УПЛ, в частности, «Арсенал» Киев, «Александрия», «Волынь» Луцк, «Металлист» Харьков, «Олимпик» Донецк, «Десна» Чернигов, «Колос» Ковалевка.

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трансферы Андрей Богданов Феникс-Мариуполь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: FootballHub
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