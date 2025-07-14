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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 21:49 | Обновлено 14 июля 2025, 21:59
158
0

Клуб Первой лиги продлил контракт с экс-игроком Динамо

Феникс-Мариуполь формирует состав на новый сезон

14 июля 2025, 21:49 | Обновлено 14 июля 2025, 21:59
158
0
Клуб Первой лиги продлил контракт с экс-игроком Динамо
ФК Феникс-Мариуполь

Как стало известно Sport.ua, «Феникс-Мариуполь» сумел договориться о новых контрактах с такими опытными футболистами, как полузащитники Сергей Петько (до конца года) и Андрей Богданов (до конца сезона).

Помимо них, трудовые соглашения с клубом продлили вратарь Виталий Жупанский (на два года), защитник Вадим Червак (на полгода), полузащитники Руслан Непейпиев и Владислав Сидоренко, а также нападающий Руслан Буряк (все – на один год).

Из хмельницкого «Подолья» на правах свободного агента в «Феникс-Мариуполь» перешел защитник Денис Балан, известный по выступлениям за «Динамо-2», «Черноморец», «Ингулец», «Кривбасс» и «Верес». С ним также подписан контракт.

Пока на просмотре в «Фениксе» – еще один бывший игрок «Подолья», а в прошлом капитан «Кременя» – полузащитник Орест Панчишин. В том же статусе готовится с командой к сезону экс-хавбек «Буковины» Роман Бодня.

«Феникс-Мариуполь» по итогам минувшего сезона Первой лиги занял 13-е место из 17. В стартовом туре нового чемпионата (базовый день – 2 августа) команда сыграет на выезде с «Ворсклой».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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