Клуб Первой лиги продлил контракт с экс-игроком Динамо

Как стало известно Sport.ua, «Феникс-Мариуполь» сумел договориться о новых контрактах с такими опытными футболистами, как полузащитники Сергей Петько (до конца года) и Андрей Богданов (до конца сезона).

Помимо них, трудовые соглашения с клубом продлили вратарь Виталий Жупанский (на два года), защитник Вадим Червак (на полгода), полузащитники Руслан Непейпиев и Владислав Сидоренко, а также нападающий Руслан Буряк (все – на один год).

Из хмельницкого «Подолья» на правах свободного агента в «Феникс-Мариуполь» перешел защитник Денис Балан, известный по выступлениям за «Динамо-2», «Черноморец», «Ингулец», «Кривбасс» и «Верес». С ним также подписан контракт.

Пока на просмотре в «Фениксе» – еще один бывший игрок «Подолья», а в прошлом капитан «Кременя» – полузащитник Орест Панчишин. В том же статусе готовится с командой к сезону экс-хавбек «Буковины» Роман Бодня.

«Феникс-Мариуполь» по итогам минувшего сезона Первой лиги занял 13-е место из 17. В стартовом туре нового чемпионата (базовый день – 2 августа) команда сыграет на выезде с «Ворсклой».