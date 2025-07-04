Жеребьевкой определен календарь Первой лиги сезона 2025/26

4 июля в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка календаря Первой лиги сезона 2025/26.

Специалисты ПФЛ, работавшие над проектом календаря, учли многочисленные пожелания клубов.

Первая лига возвращается в классический формат 16 команд в два круга – «осень-весна» по круговой системе – по одному матчу на своем поле и на поле соперника из каждой из команд лиги.

Базовый день первого тура Первой лиги сезона 2025/26 – 2 августа 2025 года.

Жеребьевку провели пресс-атташе ПФЛ Анатолий Янголь, технический директор УАФ Игорь Дедышин и менеджер по работе с лигами ПФЛ Сергей Анненко.

Первая лига 2025/2026. Команды-участники

Агробизнес (Волочиск), Буковина (Черновцы), Виктория (Сумы), Ворскла (Полтава), Ингулец (Петрово), Левый Берег (Киев), Феникс-Мариуполь, Металлист (Харьков), Минай, Нива (Тернополь), Подолье (Хмельницкий), Прикарпатье (Ивано-Франковск), Пробой (Городенка), Чернигов, Черноморец (Одесса), ЮКСА (Тарасовка)

Видеозапись жеребьевки

Календарь матчей Первой лиги