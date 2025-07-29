Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем

Видеотрансляция матча Q2 Лиги Европы между командами «Шахтер» и «Бешикташ» будет проведена на UPL.TV и на платформе Solidsport.

Ответная игра второго квалификационного раунда Лиги Европы состоится 31 июля в Кракове. Начало встречи – в 21:00 (20:00 по местному времени).

В Украине матч будет транслироваться в прямом эфире на UPL.TV. Также права на трансляцию игры приобрели вещатели из следующих стран: Турция, Бразилия, Норвегия, Сербия, Хорватия, Северная Македония, Черногория, Босния и Герцеговина, Словения.

Посмотреть матч «Шахтер» – «Бешикташ» в любой стране мира можно на платной платформе Solidsport. Стоимость подписки составляет 9 евро.