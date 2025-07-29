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Лига Европы
29 июля 2025, 03:47 | Обновлено 29 июля 2025, 03:57
41
0

Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем

31 июля в Кракове состоится ответная игра 2-го раунда квалификации Лиги Европы

29 июля 2025, 03:47 | Обновлено 29 июля 2025, 03:57
41
0
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
ФК Шахтер

Видеотрансляция матча Q2 Лиги Европы между командами «Шахтер» и «Бешикташ» будет проведена на UPL.TV и на платформе Solidsport.

Ответная игра второго квалификационного раунда Лиги Европы состоится 31 июля в Кракове. Начало встречи – в 21:00 (20:00 по местному времени).

В Украине матч будет транслироваться в прямом эфире на UPL.TV. Также права на трансляцию игры приобрели вещатели из следующих стран: Турция, Бразилия, Норвегия, Сербия, Хорватия, Северная Македония, Черногория, Босния и Герцеговина, Словения.

Посмотреть матч «Шахтер» – «Бешикташ» в любой стране мира можно на платной платформе Solidsport. Стоимость подписки составляет 9 евро.

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Бешикташ телевидение телетрансляции ТВ-права УПЛ-ТВ
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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